В Вильнюсе пройдет слет белорусских студентов и встреча белорусов мира

В слете белорусов примут участие 25 студентов из Беларуси, стран ЕС и США белорусского происхождения. В ходе трех дней белорусская молодежь примет участие в различных дискуссиях, семинарах и мастерских, где ребята получат новые знания и опыт, который смогут применить в своей профессиональной и гражданской деятельности. Тема этого года - "Диаспора и дом: завязывание и сохранение связей".

Вторая встреча белорусов мира в Вильнюсе - открытое для всех мероприятие, которое состоится 5 июля в Национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса. На этой встрече будут обсуждаться три темы:

1. Общая история Литвы и Беларуси: семья Радзивиллов;

2. Культурная память: как вести себя с остатками советизации;

3. Белорусская культура в Литве и литовская культура в Беларуси.

Для обсуждения этих тем соберутся известные литовские и белорусские историки, ученые и общественные деятели.

Проект финансируется из средств программы развивающего сотрудничества и поддержки демократии МИД Литвы.

Партнеры проекта: Европейский гуманитарный университет, международный консорциум "ЕвроБеларусь" и Глобальная сеть лидеров Беларуси.