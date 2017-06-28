В Вильнюсе пройдет слет белорусских студентов и встреча белорусов мира

ru.DELFI.lt
среда, 28 июня 2017 г. 14:04
3-5 июля в Вильнюсе пройдет уже десятый по счету слет обучающихся за рубежом белорусов мира, а 5-го июля пройдет встреча белорусов мира. Мероприятия совместно с партнерами организует Центр восточноевропейских исследований.
Tarpautinė solidarumo su Baltarusijos pilietine visuomene diena
© DELFI / Kiril Čachovskij

В слете белорусов примут участие 25 студентов из Беларуси, стран ЕС и США белорусского происхождения. В ходе трех дней белорусская молодежь примет участие в различных дискуссиях, семинарах и мастерских, где ребята получат новые знания и опыт, который смогут применить в своей профессиональной и гражданской деятельности. Тема этого года - "Диаспора и дом: завязывание и сохранение связей".

Вторая встреча белорусов мира в Вильнюсе - открытое для всех мероприятие, которое состоится 5 июля в Национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса. На этой встрече будут обсуждаться три темы:

1. Общая история Литвы и Беларуси: семья Радзивиллов;
2. Культурная память: как вести себя с остатками советизации;
3. Белорусская культура в Литве и литовская культура в Беларуси.

Для обсуждения этих тем соберутся известные литовские и белорусские историки, ученые и общественные деятели.

Проект финансируется из средств программы развивающего сотрудничества и поддержки демократии МИД Литвы.

Партнеры проекта: Европейский гуманитарный университет, международный консорциум "ЕвроБеларусь" и Глобальная сеть лидеров Беларуси.

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В Вильнюсе пройдет слет белорусских студентов и встреча белорусов мира

Tarpautinė solidarumo su Baltarusijos pilietine visuomene diena
3-5 июля в Вильнюсе пройдет уже десятый по счету слет обучающихся за рубежом белорусов мира, а 5-го июля пройдет встреча белорусов мира. Мероприятия совместно с партнерами организует Центр восточноевропейских исследований.

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