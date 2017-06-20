В Вильнюсе пройдет пикник беженцев

В Литве 20 июня состоится пикник беженцев, который организует Красный Крест.

Организаторы утверждают, что цель мероприятия - "снижение уровня разобщения и упразднение бытующих в обществе стереотипов".

"Мы приглашаем всех побыть вместе, поделиться угощением и хорошей музыкой, продемонстрировать поддержку и солидарность с тысячами людей всего мира, переживающими войну и насилие, которые, спасая свои семьи и себя, были вынуждены покинуть свой дом", – сказала гендиректор Литовского Красного Креста Гинтаре Гузявичюте.

Пикник начнется в 17 ч. на площади П.Цвирки.

Литва сейчас больше всего беженцев принимает в рамках программы ЕС. В 2015 г. Литва обязалась принять 1105 беженцев с Ближнего Востока.