В Вильнюсе пройдет Ночь культуры

16 июня в Вильнюсе в 11-ый раз пройдет фестиваль культуры и искусства Ночь культуры.

В этом году посетителям предлагают больше 110 мероприятий. Бернардинский сад превратится в "Город ощущений" с отдельной программой для семей.

Как и ежегодно, на разных улицах Вильнюса обоснуются больше 700 деятелей искусства и представителей организаций в сфере искусства и культуры.

Для удобства посетителей программа в этом году разделена по тематике на отдельные зоны. Старый город, Лукишкес, Ужупис, Вильнюсский университет – это несколько зон, для которых созданы отдельные маршруты и карты, они помогут не заблудиться.

Одна из новинок фестиваля – расширены его границы. Отдельная зона будет на Антакальнисе, где проведут больше 20 проектов. Vilnius Tech park приглашает ознакомиться с творчеством современных деятелей искусства, творчеством молодых деятелей искусства из литовских вузов.

На одну ночь двери откроет и Дворец Сапег, в котором будут проходить не только экскурсии, но и музыкально-танцевальные выступления, светопредставления. На Ратушной площади в этом году будет звучать опера Верди "Аида", "Типография искусства" (Menų spaustuvė) приглашает посмотреть на современный танец, театр и послушать живую музыку, по городу будут ходить светящиеся скрипачи из Клайпеды, Белый мост украсят светящимся триколором, который будет мигать под звуки литовской музыки.

Во время фестиваля 9 проектов представят храмы. В них будут звучать хоры, электронная музыка, исполнят танцевальные и театральные номера.

Проекты фестиваля будут проходить также в Минкульте, дворце правительства, Министерстве науки и образования, Минобороны, во дворе президентского дворца.

Все мероприятия фестиваля - бесплатные.