В Вильнюсе пройдет мирный протест против оккупации грузинских земель

9 лет назад Россия напала на Грузию и захватила ее территории.

"Иногда кажется, что мы почти забыли войну в Грузии - как и то, что именно с нее началась в России фаза реваншистского империализма, продолжающаяся до сих пор", - сказал Адоменас.

По его словам, война в Восточной Украине продолжается, территория Крыма все еще захвачена, у границы Литвы планируют агрессивные учения "Запад".

8 августа должны признать днем Черного цветка в память обо всех странах, которые страдают от притеснений кремлевского режима: Грузия, Украина, Молдова.

По словам Адоменаса, 8 августа должно стать днем борьбы за свободу и государственность порабощенных Россией стран.

"Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы не забыли о российской агрессии в Грузии в 2008 году", - сказал он.

Всех желающих принять участие в акции протеста просят приносить с собой флаги Грузии, Украины, Литвы и национальную символику стран-партнеров по НАТО.