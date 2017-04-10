В Вильнюсе пройдет акция протеста против увеличения продолжительности учебного года

Участники протеста сначала соберутся у Министерства науки и образования, там изложат свою позицию и по центральным улицам города пойдут к зданию правительства.

Акцию организует Литовский профсоюз работников системы образования. Вильнюсская мэрия, полиция и профсоюз согласовали участие в акции не более 2000 человек.

Предложение в связи с увеличением продолжительности учебного года есть в плане правительства. Министерство считает, что это улучшит результаты обучения учеников. Министр науки и образования Юргита Петраускене сказала, что пока учебный год планируют увеличить на 10–15 дней.

Критики идеи считают, что увеличение продолжительности учебного года никак не связано с качеством образования, поскольку для этого самое главное - посещаемость, мотивация, социальный, экономический и культурный контекст, обеспечение методическими материалами и учебниками и квалификация учителей.