В Вильнюсе пройдет акция протеста против увеличения продолжительности учебного года

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BNS
понедельник, 10 апреля 2017 г. 08:42
10 апреля в Вильнюсе пройдет акция протеста против увеличения продолжительности учебного года.
© DELFI / Domantas Pipas

Участники протеста сначала соберутся у Министерства науки и образования, там изложат свою позицию и по центральным улицам города пойдут к зданию правительства.

Акцию организует Литовский профсоюз работников системы образования. Вильнюсская мэрия, полиция и профсоюз согласовали участие в акции не более 2000 человек.

Предложение в связи с увеличением продолжительности учебного года есть в плане правительства. Министерство считает, что это улучшит результаты обучения учеников. Министр науки и образования Юргита Петраускене сказала, что пока учебный год планируют увеличить на 10–15 дней.

Критики идеи считают, что увеличение продолжительности учебного года никак не связано с качеством образования, поскольку для этого самое главное - посещаемость, мотивация, социальный, экономический и культурный контекст, обеспечение методическими материалами и учебниками и квалификация учителей.

BNS
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