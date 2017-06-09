В Вильнюсе проходят похороны депутата Жилинскаса

 (3)
ru.DELFI.lt
пятница, 9 июня 2017 г. 13:31
9 июня после обеда в Вильнюсе из часовни Утешения Св. Девы Марии храма Св. Иоаннов в последний путь провожают урну с прахом депутата литовского парламента Рокаса Жилинскаса. Бывший журналист, политик и общественный деятель Жилинскас ушел из жизни 6 июня на 44 году жизни. Он скончался от осложнений, вызванных воспалением легких.
Atsisveikinimas su Roku Žilinsku
© DELFI / Domantas Pipas

Смелый, умный, профессиональный, способный и теплый человек – так близкие, друзья и коллеги охарактеризовали покойного. Похороны состоятся в Вильнюсе на Антакальнисском кладбище.

Прощание с политиком проходило в четверг с утра до вечера и в пятницу с 10 ч. до 13 ч. В пятницу в полдень состоялась заупокойная служба.

На службу собрались друзья и коллеги усопшего: Эдмундас Якилайтис с супругой, Дангуоле Стахура, Раса Тапинене и др.

После службы урну с прахом вынесли военные. В похоронах принимали участие Дайва Жеймите, Габриэлюс Ландсбергис, Андрюс Вайшнис, Миндаугас Йонушас и др.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Туристы посетили самый высокий мост в Литве

Туристы посетили самый высокий мост в Литве
"Литовская железная дорога" открыла для туристов одно из самых впечатляющих архитектурных строений в стране – Лидувенский мост.

Дело об убийстве Страздаускайте: есть и другие подозреваемые

Дело об убийстве Страздаускайте: есть и другие подозреваемые
9 июня прокуроры, расследующие убийство Евы Страздаускайте, сообщили, что в этом деле больше подозреваемых, нежели сообщалось раньше. Напомним, что первоначально сообщалось о 4 подозреваемых.

В Вильнюсе проходят похороны депутата Жилинскаса (3)

Atsisveikinimas su Roku Žilinsku
9 июня после обеда в Вильнюсе из часовни Утешения Св. Девы Марии храма Св. Иоаннов в последний путь провожают урну с прахом депутата литовского парламента Рокаса Жилинскаса. Бывший журналист, политик и общественный деятель Жилинскас ушел из жизни 6 июня на 44 году жизни. Он скончался от осложнений, вызванных воспалением легких.

Будущим пенсионерам прогнозируют печальную старость (35)

Money
Как сделать так, чтобы пенсия по старости была достойной и составляла 70-80% бывшей зарплаты. Возможно ли это в случае с людьми, получающими небольшую зарплату?

Условия труда 60 000 работников ограничит только фантазия (9)

Условия труда 60 000 работников ограничит только фантазия
В новом Трудовом кодексе разрешается отклонение от правил, если зарплата работника составляет не меньше двух средних зарплат (около 1200 евро "на руки").
Facebook друзья
Rambler's Top100