В Вильнюсе повышают зарплаты воспитателей детских садов

Вильнюсская мэрия повышает зарплату воспитателям детских садов - с 1 июля их зарплаты увеличатся на 150 евро. Зарплата увеличится у более 1800 воспитателей, работающих в 126 вильнюсских школах.

"Мы ценим работу воспитателей детских садов и понимаем, какая лежит на них ответственность. Очевидно, что и зарплата за их труд должна быть соответствующей. Мы надеемся, что внимание мэрии сделает эту специальность более привлекательной и ее будет выбирать больше людей. Тем более, что в Вильнюсе спрос на воспитателей очень велик и в ближайшее время не снизится", - сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.

Средняя зарплата воспитателей в Вильнюсе в зависимости от стажа и квалификации составляет 640 евро "на бумаге", или 513 евро "на руки".

С июля она будет примерно 616 евро "на руки". На это из бюджета выделят 2,2 млн. евро.

Кроме того, Вильнюсская мэрия увеличит число штатных единиц в детских садах.

С сентября появятся 856 новых вакансий, значит, во всех группах будут работать по три воспитателя, которые смогут уделять детям больше внимания, заниматься с ними.

Воспитателям детских садов зарплаты не повышали очень давно. В ближайшее время пересмотрят также зарплаты заведующих и технического персонала детских садов.