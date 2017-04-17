В Вильнюсе построят новую школу

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BNS
понедельник, 17 апреля 2017 г. 15:56
В Вильнюсе до середины 2019 года планируют построить новую школу – в новом здании в Пашилайчяй рядом с гимназией Габиёс появится прогимназия Габиёс.
© Organizacijos archyvas

Строительство новой школы площадью в 11 000 кв. м обойдется в 11, 5 млн. евро. Сейчас проводят процедуры общественных закупок.

Представитель Вильнюсской мэрии Алгминас Пакальнишкис сказал, что новая школа решит проблемы гимназии, в которой в две смены учатся ученики 1-12 классов.

"В той части города школы не хватает, все школы переполнены. Гимназия Габиёс не только не реструктуризирована, как этого требует закон, но еще и работает в две смены. Иного способа решения проблемы нежели строительство новой школы, нет. Вероятно, после строительства нового здания гимназию разделят на гимназию и прогимназию", – сказал Пакальнишкис.

По его словам, это была бы вторая школа построенная в Вильнюсе со времен восстановления независимости, после Бальсяйской гимназии (она была открыта в 2011 году).

По словам Пакальнишкиса, надеются, что в строительстве финансово поучаствует Министерство науки и образования, или же средства выделят из Государственной инвестиционной программы, но пока мэрия таких обещаний от правительства не получала.

BNS
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