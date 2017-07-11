В Вильнюсе после ливня до сих пор затоплены некоторые улицы

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ru.DELFI.lt
вторник, 11 июля 2017 г. 22:25
После ливня, который прошел во вторник вечером, некоторые улицы в Вильнюсе затоплены, движение по ним невозможно или сильно затруднено.
© DELFI / Andrius Ufartas

Представитель компании Susisiekimo paslaugоs Ромас Шюшкус информировал, что заторы образовались на ул. Гележинё Вилко, Укмергес,П.Лукшё, Т.Нарбуто. Движение на следующих отрезках невозможно или сильно затруднено:

ул. Гележинё Вилко под кольцевой дорогой у Педагогического университета
на ул. Жальгирё – у ул. Гедрайчу
участок ул. Т.Нарбуто между ТЦ Panorama и перекрестком Т.Нарбуто и ул. Селю
на пр-те Лайсвес – у перекрестка пр-та Лайсвес – ул. Ригос – ул. Буйвидишкю
часть ул. Гележинё Вилко у АЗС LUKOIL
на перекрестке ул. Жирмуну и Карейвю
на ул. Лукшё у ТЦ Banginis
на ул. Сетино у Западной объездной дороги

Нарушено движение некоторых маршрутов общественного транспорта. Троллейбусы 9, 19 маршрутов, а также 4G, 30, 49, 69 автобусы ездят через Жверинас в сторону своей трассы. С опозданием ходят автобусы и троллейбусы практически всех маршрутов.

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