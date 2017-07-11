В Вильнюсе после ливня до сих пор затоплены некоторые улицы

После ливня, который прошел во вторник вечером, некоторые улицы в Вильнюсе затоплены, движение по ним невозможно или сильно затруднено.

Представитель компании Susisiekimo paslaugоs Ромас Шюшкус информировал, что заторы образовались на ул. Гележинё Вилко, Укмергес,П.Лукшё, Т.Нарбуто. Движение на следующих отрезках невозможно или сильно затруднено:

ул. Гележинё Вилко под кольцевой дорогой у Педагогического университета

на ул. Жальгирё – у ул. Гедрайчу

участок ул. Т.Нарбуто между ТЦ Panorama и перекрестком Т.Нарбуто и ул. Селю

на пр-те Лайсвес – у перекрестка пр-та Лайсвес – ул. Ригос – ул. Буйвидишкю

часть ул. Гележинё Вилко у АЗС LUKOIL

на перекрестке ул. Жирмуну и Карейвю

на ул. Лукшё у ТЦ Banginis

на ул. Сетино у Западной объездной дороги

Нарушено движение некоторых маршрутов общественного транспорта. Троллейбусы 9, 19 маршрутов, а также 4G, 30, 49, 69 автобусы ездят через Жверинас в сторону своей трассы. С опозданием ходят автобусы и троллейбусы практически всех маршрутов.