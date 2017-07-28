В Вильнюсе посередине пешеходного перехода образовался провал

В Вильнюсе, на ул. Тайкос, в середине пешеходного перехода образовался провал.

В редакцию DELFI обратились читатели, которые рассказали, что провал появился сегодня, около полудня. Ширина провала - около 3 м, глубина - около метра.

На месте работает полиция.

Проживающая недалеко от этого места женщина сказала, что провал появился около излюбленного в Юстинишкес фонтана, недалеко от дома номер 72, на ул. Тайкос.

"Провал образовался посередине пешеходного перехода. Сейчас приехала полиция, перекрыла улицу, собрались зеваки, дети. Рядом находится гимназия им. М.Биржишки, начальная школа, хорошо, что все произошло летом, никто не пострадал", – сказала женщина.

Она утверждает, что это первый провал, который она видела в Юстинишкес, несмотря на то, что живет там уже давно. Она предполагает, что причина его появления - ливни, которые часто идут в этом году.

Специалист коммунальной компании, работающей в Вильнюсе Довиле Лисаускайте сказала DELFI, что в Юстинишкес на самом деле появился провал.

"Сообщение о провале на проезжей части мы получили около 14 ч. Столичная служба 1355 локализует аварийную ситуацию. В ближайшее время начнутся работы по ликвидации провала, причины его образования выясняются. На этой улице сейчас ограничено движение, поэтому просим водителей быть внимательными", – сказала она.

Лисаускене заметила, что никакой информации о возможных пострадавших нет.

Она также сказала, что провал не может быть последствием ливней: "Мы не можем такое утверждать, причин может быть много".

Комиссариат полиции уточнил, что провал образовался рядом с 68 и 70 домами на ул. Тайкос.

Работники Grinda его оградили и устраняют последствия, а полиция регулирует движение.