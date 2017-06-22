В Вильнюсе платными станут парковки еще на 11 улицах

Со следующего вторника невнимательные водители могут получить штраф, если не заплатят за парковку. С 27 июня парковка станет платной еще в 11 местах.

"Перемены ожидаются по просьбе жителей и компаний, которые жаловались на нерегулируемую парковку в конкретных местах", – сообщает в пресс-релизе компания Susisiekimo paslaugos.

"В эти места ежедневно множество людей приезжает на автомобилях. Они заставляют проезды, жители не могут выехать, усложняют проезд к расположенным там компаниям, машины оставляют на весь день. Чтобы обеспечить порядок и отрегулировать время стоянки, поменяют действующий порядок", – сказал представитель Susisiekimo paslaugos Игорь Семенов.

С 27 июня парковка станет платной в следующих местах:

ул.Й.Савицкиса,

ул. Анкштои.,

Лукишкский переулок,

ул. Кражю,

ул. M.Добужинскё,

стоянки вокруг кольца на Оланду,

ул. Шв. Стяпоно (между ул. Кауно и Пунско),

переулок Балтасис,

ул. Кривю (до Филарету),

ул. Кропу,

ул. Плачёи (между Кропу и Раугиклос).

Это желтая зона, где парковка будет стоить 0,6 евро в час. Платная стоянка в этих местах - с понедельника по субботу с 8 до 20 ч.

Жители этих мест за парковку в желтой зоне за первый автомобиль будут платить 14 евро в год, за второй - 17 евро в месяц.