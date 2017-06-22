В Вильнюсе платными станут парковки еще на 11 улицах

 (2)
ru.DELFI.lt
четверг, 22 июня 2017 г. 17:03
Со следующего вторника невнимательные водители могут получить штраф, если не заплатят за парковку. С 27 июня парковка станет платной еще в 11 местах.
© DELFI (T.Markevičiaus nuotr.)

"Перемены ожидаются по просьбе жителей и компаний, которые жаловались на нерегулируемую парковку в конкретных местах", – сообщает в пресс-релизе компания Susisiekimo paslaugos.

"В эти места ежедневно множество людей приезжает на автомобилях. Они заставляют проезды, жители не могут выехать, усложняют проезд к расположенным там компаниям, машины оставляют на весь день. Чтобы обеспечить порядок и отрегулировать время стоянки, поменяют действующий порядок", – сказал представитель Susisiekimo paslaugos Игорь Семенов.

С 27 июня парковка станет платной в следующих местах:
ул.Й.Савицкиса,
ул. Анкштои.,
Лукишкский переулок,
ул. Кражю,
ул. M.Добужинскё,
стоянки вокруг кольца на Оланду,
ул. Шв. Стяпоно (между ул. Кауно и Пунско),
переулок Балтасис,
ул. Кривю (до Филарету),
ул. Кропу,
ул. Плачёи (между Кропу и Раугиклос).

Это желтая зона, где парковка будет стоить 0,6 евро в час. Платная стоянка в этих местах - с понедельника по субботу с 8 до 20 ч.

Жители этих мест за парковку в желтой зоне за первый автомобиль будут платить 14 евро в год, за второй - 17 евро в месяц.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Вильнюсе платными станут парковки еще на 11 улицах (2)

В Вильнюсе платными станут парковки еще на 11 улицах
Со следующего вторника невнимательные водители могут получить штраф, если не заплатят за парковку. С 27 июня парковка станет платной еще в 11 местах.

Погода на Ивана Купалы не порадует

Погода на Ивана Купалы не порадует
Дольше всех у костра на Ивана Купалы смогут сидеть жители Аукштайтии, а меньше всего - жители взморья, сказала DELFI представитель Литовской гидрометеорологической службы Вида Ралене.

В эти выходные на пути на взморье ждет несколько препятствий

Magistralinis kelias Vilnius - Klaipėda ties Mega
Водителей, которые в ближайшие выходные отправятся на взморье, ждет несколько препятствий, преодолеть их будет несложно, сообщает Литовская дирекция автомобильных дорог.

Тысячи людей будут вынуждены обращаться за компенсациями (5)

Eilės Vilniaus savivaldybėje
До начала отопительного сезона еще много времени, однако мэрии уже решают вопрос, как же принять все, кто обратится за компенсациями, поскольку их число увеличится, пишет Naujienos.lt.

Наложен арест на имущество виновника экологической аварии в Вильнюсе (2)

Po nuotekų avarijos atsivėrusi smegduobė
Вильнюсский окружной суд 19 июня арестовал имущество акционерных обществ Vilniaus rentinys, ARCHINOVA, Ribinis būvis и Statybos projektų ekspertizės centras, сообщает Министерство охраны окружающей среды.
Facebook друзья
Rambler's Top100