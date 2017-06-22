В Вильнюсе платными станут парковки еще на 11 улицах

"Перемены ожидаются по просьбе жителей и компаний, которые жаловались на нерегулируемую парковку в конкретных местах", – сообщает в пресс-релизе компания Susisiekimo paslaugos.
"В эти места ежедневно множество людей приезжает на автомобилях. Они заставляют проезды, жители не могут выехать, усложняют проезд к расположенным там компаниям, машины оставляют на весь день. Чтобы обеспечить порядок и отрегулировать время стоянки, поменяют действующий порядок", – сказал представитель Susisiekimo paslaugos Игорь Семенов.
С 27 июня парковка станет платной в следующих местах:
ул.Й.Савицкиса,
ул. Анкштои.,
Лукишкский переулок,
ул. Кражю,
ул. M.Добужинскё,
стоянки вокруг кольца на Оланду,
ул. Шв. Стяпоно (между ул. Кауно и Пунско),
переулок Балтасис,
ул. Кривю (до Филарету),
ул. Кропу,
ул. Плачёи (между Кропу и Раугиклос).
Это желтая зона, где парковка будет стоить 0,6 евро в час. Платная стоянка в этих местах - с понедельника по субботу с 8 до 20 ч.
Жители этих мест за парковку в желтой зоне за первый автомобиль будут платить 14 евро в год, за второй - 17 евро в месяц.