В Вильнюсе - пикет против российской оккупации грузинских территорий

 (53)
BNS
вторник, 8 августа 2017 г. 12:52
Во вторник у здания посольства Российской Федерации в Вильнюсе состоялась акция протеста, связанная с российской оккупацией земель Грузии в 2008 году.
© DELFI / Kiril Čachovskij

На мирную демонстрацию прибыли бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший председатель Верховного Совета Литвы - Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис, депутаты парламента.

"Иногда кажется, что мы уже забываем о войне в Грузии - как и о том, что именно с неё началась та фаза реваншистского империализма России, которая длится до сих пор", - заявил один из организаторов акции депутат Сейма консерватор Мантас Адоменас.

Он полагает, что 8 Августа следует отмечать как День борьбы за свободу и государственность порабощённых Россией стран.

Ночью 8 августа 2008 г. в сепаратистском регионе Южная Осетия начались вооружённые столкновения грузинской армии с сепаратистами. Грузинским войскам удалось занять столицу региона Цхинвали, но на эти действия ответила поддерживавшая сепаратистов Россия. Она ввела войска в регион, а позднее - и в другие регионы Грузии, приступила к бомбардировке различных целей на всей территории страны.

Впоследствии Россия признала независимость ЮЖной Осетии и Абхазии, но остальное международное сообщество считает их оккупированными территориями Грузии.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Вильнюсе - пикет против российской оккупации земель Грузии (53)

В Вильнюсе - пикет против российской оккупации земель Грузии
Во вторник у здания посольства Российской Федерации в Вильнюсе состоялась акция протеста, связанная с российской оккупацией земель Грузии в 2008 году.

Более половины американцев считают, что США должны защитить страны Балтии от России (124)

JAV kariai Vilniuje
Более половины американцев считают, что Соединённые Штаты должны направить военных на защиту стран Балтии, если на них нападёт Россия, свидетельствуют результаты опросов.

В Вильнюсе прошел пикет в поддержку журналиста Али Феруза (11)

Фото из архива Е.Титова
В Вильнюсе прошел пикет в поддержку журналиста Али Феруза, которого российские власти хотят выслать в Узбекистан.

Экзамен по вождению в реальных условиях: "за" и "против" (9)

Vairavimo egzaminas
С 1-го сентября меняется процедура сдачи экзамена на получение водительских прав. Во время экзамена будущим водителям умение парковаться и маневренные навыки придется демонстрировать не на специальной площадке, а в реальных условиях движения.

В Вильнюсе пройдет мирный протест против оккупации грузинских земель (207)

В Вильнюсе пройдет мирный протест против оккупации грузинских земель
8 августа в Вильнюсе, в сквере напротив посольства России, в 9-ый раз пройдет протест против оккупации грузинских земель. Мирный митинг организует член фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Мантас Адоменас, который в 2013 году был награжден в Грузии Президентским орденом Сияние за вклад в защиту свободы Грузии и ее территориальной целостности.
Facebook друзья