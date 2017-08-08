В Вильнюсе - пикет против российской оккупации грузинских территорий

На мирную демонстрацию прибыли бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший председатель Верховного Совета Литвы - Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис, депутаты парламента.

"Иногда кажется, что мы уже забываем о войне в Грузии - как и о том, что именно с неё началась та фаза реваншистского империализма России, которая длится до сих пор", - заявил один из организаторов акции депутат Сейма консерватор Мантас Адоменас.

Он полагает, что 8 Августа следует отмечать как День борьбы за свободу и государственность порабощённых Россией стран.

Ночью 8 августа 2008 г. в сепаратистском регионе Южная Осетия начались вооружённые столкновения грузинской армии с сепаратистами. Грузинским войскам удалось занять столицу региона Цхинвали, но на эти действия ответила поддерживавшая сепаратистов Россия. Она ввела войска в регион, а позднее - и в другие регионы Грузии, приступила к бомбардировке различных целей на всей территории страны.

Впоследствии Россия признала независимость ЮЖной Осетии и Абхазии, но остальное международное сообщество считает их оккупированными территориями Грузии.