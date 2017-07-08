В Вильнюсе ожидается рекордное количество первоклассников

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ru.DELFI.lt
суббота, 8 июля 2017 г. 10:49
В вильнюсские школы уже зарегистрировалось около 6808 первоклассников, дополнительно создаются первые классы в 15 школах – этой осенью в первые классы пойдёт на 400 детей больше, чем в прошлом году.
© DELFI / Andrius Ufartas

Если до 25 июня родители не получили ни одного приглашения из школы, то они должны пополнить свое обрaщение в электронной системе регистрации в школы, выбирая те школы, в которых имеются свободные места или те, в которых комплектуются дополнительные классы для первоклассников. Это рекомендуется сделать до 10 июля.

Информация о свободных местах обучения публикуется на интернет-сайтах школ и самоуправлений.

"Подписание договоров на обучение продлится до 31 августа. Договор будет подписан после получения подтверждения о приеме и предоставления школе всех необходимых документов. Договоры со школами можно подписать и заранее", - зaявляют в сaмоупрaвлении.

В заседаниях приемных комиссий на правах наблюдателей могут участвовать родители или опекуны детей. О своем участии они должны проинформировать за три дня председателя приемной комиссии. В конце заседания наблюдатели вправе представить свои замечания.

Всего электронным способом в школы зарегистрировалось 13 285 школьников – в связи с заменой школы, переходом из прогимназий в гимназии, прибытием на постоянное место жительство в столицу и первоклассников. 11339 из них уже получили приглашения и подписали договоры с учебными заведениями.

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