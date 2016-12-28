В Вильнюсе отозвана чрезвычайная ситуация

Авария и прорыв двух магистральных труб сточных вод на улице Упес в Вильнюсе произошла у строительной площадки бизнес-центра Green hall 3, в результате в реку Нерис попали неочищенные сточные воды. По предварительным прикидкам, это могло быть примерно 20 тыс. кубометров.

Госинспекция территориального планирования и строительства установит причины аварии, а Министерство окружающей среды оценит нанесённый этим ущерб окружающей среде.

Утверждается, что ущерб, после выяснения причин и виновных, будет взыскан с ответственных за инцидент лиц.

На прошлой неделе министр окружающей среды Кястутис Навицкас назвал происшедшее одной из крупнейших экологических катастроф в Литве за последнее время.

Развивающее бизнес-центры Green Hall дочернее предприятие концерна SBA девелоперское предприятие Urban Inventors также намерено предпринять независимое расследование причин аварии.