В Вильнюсе отозвана чрезвычайная ситуация

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BNS
среда, 28 декабря 2016 г. 10:55
Объявленная после случившегося на прошлой неделе экологического бедствия в Вильнюсе чрезвычайная ситуация со среды отозвана.
Avarijos vieta
© DELFI (T. Vinicko nuotr.)

Авария и прорыв двух магистральных труб сточных вод на улице Упес в Вильнюсе произошла у строительной площадки бизнес-центра Green hall 3, в результате в реку Нерис попали неочищенные сточные воды. По предварительным прикидкам, это могло быть примерно 20 тыс. кубометров.

Госинспекция территориального планирования и строительства установит причины аварии, а Министерство окружающей среды оценит нанесённый этим ущерб окружающей среде.

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Утверждается, что ущерб, после выяснения причин и виновных, будет взыскан с ответственных за инцидент лиц.

На прошлой неделе министр окружающей среды Кястутис Навицкас назвал происшедшее одной из крупнейших экологических катастроф в Литве за последнее время.

Развивающее бизнес-центры Green Hall дочернее предприятие концерна SBA девелоперское предприятие Urban Inventors также намерено предпринять независимое расследование причин аварии.

BNS
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