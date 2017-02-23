В Вильнюсе открывается книжная ярмарка

23 февраля в Вильнюсе, в выставочном центре Litexpo, открывается одно из важнейших культурных мероприятий - Международная книжная ярмарка.

На ярмарку в этом году съедутся гости из 15 стран мира, основной акцент - люди, которые своими делами, творениями и идеями делают Литву известной.

Ярмарку посещает около 60 000 человек. В Вильнюсе она проходит в 18-й раз, на этот раз под лозунгом "Литовские знаки в мире".

В ярмарке примут участие 300 человек, пройдет 400 культурных мероприятий.

По словам организаторов, на эту ярмарку, пусть ненадолго, приедут разбросанные по всему миру творцы и светила мира науки и культуры.

"Наша страна молода, ее понимание самосознания иное, хотя мы и согласны в одном - мы зародились на базе языка и народа. Но откажемся ли мы от людей, которые считали себя литовцам, но при этом по-литовски не говорили? В начале XX века Оскарас Милашюс, глава дипкорпуса во Франции, защищал интересы Литвы, не владея литовским. Когда Нобелевскую премию получил Боб Дилан, мы спрашивали себя - литовец он или нет. Когда умер Леонард Коэн, мы сказали, что умер еще один литовец. Эти литовские знаки в каждом - разные. Но все они важны", – сказал член организационного комитета Гитис Вашкялис.

В этом году на ярмарку приедет немало представителей украинских издательств. Кроме того, ожидается большая делегация из Великобритании.

В числе зарубежных гостей – издатели из Румынии, Каталонии, Словении, Латвии.

Кроме того, будут гости из России, Польши, Испании, Франции, Финляндии, Израиля, Италии, США, Исландии, Чехии, Эстонии, Беларуси, Германии.

Книжная ярмарка будет проходить 23 – 26 февраля.