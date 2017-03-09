В столичном многоквартирном доме в микрорайоне Жирмунай (ул. Тускулену, 5), где от легионеллеза умерла женщина, горячую воду пока не отключили. Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщает, что это несчастье вскрыло и другие проблемы с поставками воды.

9 марта 2017 года НЦОЗ получил протоколы микробиологических исследований, которые подтвердили, что система подачи горячей воды еще одного многоквартирного дома в Вильнюсе, заражена легионеллами.

НЦОЗ организовал проведение исследования горячей воды в доме номер 3, по ул. Ладыгос (Вильнюс), расследуя факт заболевания легионеллезом 78-летней жительницы этого дома (информация из больницы поступила 24 февраля 2017 года). За подачу горячей воды в этом доме отвечает компания Adminsta.

НЦОЗ проводит также исследование в связи со смертью от легионеллеза жителя микрорайона Лаздинай, о которой сообщили 6 марта 2017 г. 16-18 марта будут результаты исследований горячей воды в доме, где проживал покойный.

Вильнюсская мэрия намерена наказать Žirmūnų būstas за то, что компания не пресекла размножение легионелл в системе горячей воды в доме на ул. Тускулену.

Žirmūnų būstas доверила обеспечение этого дома горячей водой компании Adminsta именно к этой компании и есть претензии у Вильнюсского департамента (НЦОЗ). Однако вице-мэр Валдас Бенкунскас сказал, что мэрия предпримет определенные действия только в отношении Žirmūnų būstas.

"В любом случае мы проведем расследование и посмотрим, как свою работу выполнял назначенный администратор. Ответственность лежит на администраторе, он получает деньги жителей, кого он выбирает в качестве субподрядчика, это его выбор и ответственность. Мы имеем дело с Žirmūnų būstas. Максимум, что мы можем сделать - назначить штраф, но эти штрафы символические, они не действуют", – сказал BNS Бенкунскас.

Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене информировала, что умерла женщина преклонного возраста, у нее были хронические заболевания. Она умерла в больнице, когда выясняли причину смерти, выяснили, что смерть наступила от легионеллеза. До 15 марта проблема с поставками воды в доме должна быть решена. Кроме того, несколько месяцев НЦОЗ будет контролировать ситуацию с горячей водой в этом доме.

Užrašas ant Tuskulėnų g. 5 namo © DELFI (K.Čachovskio nuotr.) (5braškės.lt montažas)

"С этой компанией не удается связаться, даже официальные документы не можем вручить, их повезет пристав. Полное нежелание общаться, никакой обратной связи. Мы общаемся только с жителями и Žirmūnų būstas", – сказала Лингене, отметив, что сначала воду должны обезвредить, а потом отключить. В доме на ул.Тускулену появились объявления об отключении горячей воды.

По словам Лингене, специалисты НЦЗО рассматривают еще несколько подобных случаев в связи с распространением легионеллеза, один из них в Жирмунай – другой – в Лаздинай.

Профилактика этого заболевания - повышение температуры воды до 60-65 градусов, в многоквартирных домах в целях экономии нередко не поддерживают необходимый температурный режим.