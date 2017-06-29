В Вильнюсе объявлена экстремальная ситуация из-за опасного положения горы Гедиминаса

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ru.DELFI.lt
четверг, 29 июня 2017 г. 20:16
29 июня Вильнюсская мэрия срочно созвала комиссию по экстремальным ситуациям, которая объявила экстремальную ситуацию (ЭС) из-за опасного положения горы Гедиминаса.
Gedimino kalnas
© DELFI / Andrius Ufartas

Минкульт 29 июня обратился в мэрию с просьбой объявить ЭС из-за горы Гедиминаса. В Минкульт с такой просьбой обратилось правительство Литвы.

Объявление ЭС позволит использовать для приведения горы в порядок средства из государственного резерва. Главой комиссии по экстремальным ситуациям объявили вице-министра культуры Ренальдаса Аугустинавичюса, а руководителем спасательных работ - директора Литовского национального музея Бируте Кулните. Оперативный центр будет организован при Минкульте.

В настоящее время гора Гедиминаса и остатки замкового комплекса на ней находятся в опасном состоянии: линейные деформации на юго-восточном склоне могут объединиться и вызвать появление еще большего оползня, чем был зафиксирован на западном склоне в октябре, это могло бы привести к обвалу верхнего замка.

Кроме того, что была объявлена ЭС, мэр Ремигиюс Шимашюс обратился 29 июня в Генпрокуратуру для защиты общественного интереса и выяснения причин и виновных в трагическом состоянии горы лиц. Глава города убежден, что надо привлечь виновных к ответственности.

В письме мэра в прокуратуру сказано, что надо расследовать все обстоятельства, которые могли повлиять на нынешнее состояние горы, и выяснить, не повлияла ли на это различного рода хозяйственная деятельность, которую в последнее время вели у подножия склонов горы.

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