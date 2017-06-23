В Вильнюсе обнаружен старинный фундамент: что это?

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ru.DELFI.lt
пятница, 23 июня 2017 г. 15:56
На столичном проспекте Конституциёс сейчас ведутся археологические раскопки: во время строительства обнаружили интересный фундамент.
pamatai Konstitucijos pr.
© Skaitytojo nuotr.

О находке DELFI сообщил читатель, который прислал снимки.

"Там откопали фундамент старинного здания, сейчас проводят археологические раскопки. Больше могут рассказать представители Вильнюсского отдела Департамента культурного наследия", - сказал представитель Вильнюсской мэрии.

Представитель ДКН уточнил, что компании Kultūros vertybių paieška выдано разрешение на проведение археологических раскопок. Его выдали в конце мая этого года.

Предполагают, что откопали остатки фундамента дома или остатки старой Укмергской дороги XIX aвека.

Компания пока не комментирует результат исследований, поскольку работает по договору с Lords LB Asset Management.

Однако представители вышеупомянутого фонда сказали, что знают о находке немного.

"На территории сейчас ведутся раскопки, они не завершены. Подробнее их результаты сможем прокомментировать, когда получим отчет", - сказал DELFI представитель фонда Lords LB Asset Management Марюс Жемайтайтис.

archeologiniai tyrinėjimai Konstitucijos pr.
archeologiniai tyrinėjimai Konstitucijos pr.
© Skaitytojo nuotr.
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