В Вильнюсе - неслыханное преступление: от страха студент спал в машине

Вильнюсские криминалисты задержали 8 раз судимого 52-летнего вильнюсца, которого подозревают в том, что он взял в рабство молодого человека, подозревают, что есть еще как минимум один пострадавший от этого мужчины.

"Это необычная схема рабства", – признала Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Эдита Игнатавичюте.

Вильнюсский участковый суд 26 мая удовлетворил просьбу прокуратуры и на два месяца задержал ранее 8 раз судимого Видмантаса Давяниса.

Задержанного Давяниса подозревают в торговле людьми. Признанный пострадавшим студент указал полиции, что почти на 5 месяцев стал рабом подозреваемого.

Молодой человек попал в ловушку, когда искал работу – он подал объявление в интернет. Откликнулся Давянис и предложил студенту престижную работу на индивидуальном предприятии, а именно должность личного водителя преуспевающего предпринимателя.

Молодого человека это предложение привлекло, он согласился. И хотя он должен был возить Давяниса по всей Литве, реально не был трудоустроен и не получал зарплаты. Мало того, Молодой человек был настолько запуган, что ни на шаг не отходил от своего "работодателя", не мог связаться с близкими, а по ночам часто спал в машине.

Давянис в последнее время торговал косметикой известных фирм, однако подозревают, что это была фальшивая продукция.

Подозревают, что студент был "в рабстве" с ноября 2016 по март 2017 года, потом он набрался храбрости и вернулся домой. О пережитом он рассказал матери, которая обратилась в полицию.

Пострадавший также признал, что Давянис заставил его взять в лизинг дорогой компьютер, за который он тоже не платил.

Мало того, студент уговорил взять в лизинг для "перспективного предпринимателя" компьютер и своего друга.

Подозревают, что Давянис дорогие компьютеры сдал в ломбард. У одного из ломбардов он и был задержан, Когда предлагал одному человеку участвовать в "совместном бизнесе".

Давянис с полицией пока не общается и отказывается давать показания. Ранее он был судим за мошенничество – обещал людям продать дорогие вещи, а полученные за них деньги вернуть с процентами. Но ни вещей, ни денег люди не получали. От мужчины пострадало немало женщин.

Полиция просит возможных пострадавших от Давяниса звонить по номерам (8-5) 271 60 90 или 112.