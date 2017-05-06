В Вильнюсе напомнили о событиях на Болотной площади в Москве

 (9)
ru.DELFI.lt
суббота, 6 мая 2017 г. 17:37
Сегодня в полдень на Кафедральной площади Вильнюса участники акции напомнили о событиях пятилетней давности на Болотной площади в Москве.
© Facebook

"6 мая Литва вспоминает события на Болотной площади в Москве, произошедшие 5 лет назад. В 2012 году российская власть представила мирный "Марш миллионов" как серию нападений на полицию, что дало повод для начала репрессий в отношении гражданских активистов", - говорится в анонсе акции в фейсбуке.

По "Болотному делу" осуждены десятки человек, и преследования продолжаются. Некоторые участники тогдашнего протеста были вынуждены покинуть Россию.

"Скажем "НЕТ" репрессиям в России", - говорится в анонсе.

6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади демонстрация, которая проходила накануне инаугурации Владимира Путина, перешла в столкновения с силами полиции. Были задержаны более 400 человек, начались аресты по "болотному делу". 34 человека обвинялись по статьям "Участие в массовых беспорядках" и "Насилие в отношении полицейских". 15 осужденных получили реальные сроки.

Большинство из них уже освободились из колоний. В заключении остаются Дмитрий Ишевский, Иван Непомнящих. Максим Панфилов находится на принудительном лечении в психиатрической больнице. Дело не закрыто до сих пор: последнего "узника Болотной" Дмитрия Бученкова все еще судят.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Вильнюсе напомнили о событиях на Болотной площади в Москве (9)

В Вильнюсе напомнили о событиях на Болотной площади в Москве
Сегодня в полдень на Кафедральной площади Вильнюса участники акции напомнили о событиях пятилетней давности на Болотной площади в Москве.

Литовские байкеры традиционно шумно открыли сезон (3)

Литовские байкеры традиционно шумно открыли сезон
В субботу, традиционно шумно открыли сезон байкеры из клубов столичного региона.

Полиция говорит мотоциклистам: не будет никакого снисхождения (1)

Полиция говорит мотоциклистам: не будет никакого снисхождения
В субботу по всей Литве мотоциклисты открывают сезон. Сотрудники Дорожной полиции следят за их поведением на дорогах: осуществляется контроль скорости и трезвости водителей, использования шлемов. Представитель службы после утреннего рейда был немногословен: сегодня не будет никакой пощады.

В Литве 160 000 человек получают меньше минимальной заработной платы (29)

Money
199,63 евро - таков в среднем заработок "на бумаге", занятых в частном секторе людей, которые зарабатывают меньше минимальной месячной заработной платы (МЗП).

Пособия по безработице станут больше (15)

Пособия по безработице станут больше
С 1 июля, со вступлением в силу поправок к закону, страховые выплаты по безработице будут облагаться подоходным налогом, который составит 15%. Это уже было утверждено и в принятом в прошлом году Сеймом пакете социальной модели.
Facebook друзья
Rambler's Top100