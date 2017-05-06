В Вильнюсе напомнили о событиях на Болотной площади в Москве

"6 мая Литва вспоминает события на Болотной площади в Москве, произошедшие 5 лет назад. В 2012 году российская власть представила мирный "Марш миллионов" как серию нападений на полицию, что дало повод для начала репрессий в отношении гражданских активистов", - говорится в анонсе акции в фейсбуке.

По "Болотному делу" осуждены десятки человек, и преследования продолжаются. Некоторые участники тогдашнего протеста были вынуждены покинуть Россию.

"Скажем "НЕТ" репрессиям в России", - говорится в анонсе.

6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади демонстрация, которая проходила накануне инаугурации Владимира Путина, перешла в столкновения с силами полиции. Были задержаны более 400 человек, начались аресты по "болотному делу". 34 человека обвинялись по статьям "Участие в массовых беспорядках" и "Насилие в отношении полицейских". 15 осужденных получили реальные сроки.

Большинство из них уже освободились из колоний. В заключении остаются Дмитрий Ишевский, Иван Непомнящих. Максим Панфилов находится на принудительном лечении в психиатрической больнице. Дело не закрыто до сих пор: последнего "узника Болотной" Дмитрия Бученкова все еще судят.