В Вильнюсе наградят не берущих взяток полицейских

В Вильнюсе, в Национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса 7 февраля состоится награждение полицейских в рамках социальной акции "Я не беру взяток".

Денежные премии и подарки получат 11 полицейских, сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

"Будут награждены полицейские, которые зафиксировали больше всего попыток подкупа", – сказал он.

В церемонии примет участие премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, министр внутренних дел Эймутис Мисюнас и генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас.

Социальная акция "Я не беру взяток" проводится с 2012 года.