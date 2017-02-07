В Вильнюсе наградили самых честных полицейских

Реформа высшей школы нужна не только для повышения качества обучения, но и с учетом демографических показателей, ведь количество студентов к 2025 году сократится, заявила министр образования и науки Литвы Юргита Петраускене.

"Всю ночь и весь день я буду петь тебе песни. Ты будешь улыбаться и раскачиваться в такт, будешь строить мне глазки. Ты меня соблазнила, ты бросила меня", – кричат во все горло держась друг за дружку светловолосые эмигрантки, хлопая руками и притопывая ногами.