В Вильнюсе начинается "Ярмарка мам"

ru.DELFI.lt
среда, 22 марта 2017 г. 14:35
В Литве в 11-й раз проходит социальное явление "Ярмарка мам" (Mamų mugė). Ради возможности недорого одеть ребенка на ярмарку съезжаются десятки тысяч покупателей.
© DELFI / Andrius Ufartas

Ярмарка пройдет в бизнес-центре Gariūnai 23-26 марта. 22 марта на ярмарку могут приехать семьи, которые участвуют в ярмарке, беременные женщины и семьи с детьми-инвалидами.

На этой ярмарке можно будет выбирать из 150 280 вещей. 10 065 игрушек, 56 821 единиц одежды для девочек, 38 483 для мальчиков, 13 588 пар обуви, и др. "Ярмарка мам" - место, где представлен широкий ассортимент детской одежды, игрушек и вещей.

Вход на ярмарку бесплатный. Только первые покупатели, которые приедут с 10 до 12 ч. 23 марта смогут пройти по билетам, выручка от продажи билетов пойдет в фонд детского хосписа. Ярмарка будет работать до 14 ч. 26 марта. Время работы ярмарки можно найти на сайте www.mamumuge.lt.

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