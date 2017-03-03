В Вильнюсе начинается традиционная ярмарка Казюкаса

 (5)
BNS
пятница, 3 марта 2017 г. 11:53
В пятницу в центре Литовской столицы и в Старом городе Вильнюса начинается одно из крупнейших весенних мероприятий -традиционная ярмарка Казюкаса.
© DELFI / Karolina Pansevič

Это самая большая ярмарка изделий народных промыслов, ремесленников. Для участия в ней в этом году зарегистрировалось около 2 тысяч торговцев.

На эту ярмарку приезжают народные мастера и продавцы не только из разных мест Литвы, но и из соседних стран.

Происхождение ярмарки Казюкаса связано с процессиями в честь святого королевича Казимира, проводившихся с 1604 года. В 1827 вильнюсские купцы получили привилей на проведение трехдневной ярмарки Казюкаса.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Сантаришская клиника первой предоставляет услуги вспомогательного оплодотворения

Сантаришская клиника первой предоставляет услуги вспомогательного оплодотворения
Вильнюсская клиника Сантаришкес первой после вступления в силу нового закона начинает оказывать услуги по вспомогательному оплодотворению - больница на этой неделе получила дополнение к лицензии, которое позволяет предоставлять услуги вспомогательного оплодотворения и банка половых клеток.

Ряд муниципалитетов покупают соцжилье в разы дороже рыночной цены (2)

Ряд муниципалитетов покупают соцжилье в разы дороже рыночной цены
Госконтроль Литвы критикует осуществление управления и распределение социального жилья муниципалитетами.

Вице-председатель Еврокомиссии: Литве нужно улучшать сбор налогов (10)

Valdis Dombrovskis
Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что в связи с предстоящим увеличением расходов государства Литве нужно отказаться от некоторых льгот налога на добавленную стоимость (НДС), улучшать сбор НДС и подоходного налога с населения. Вместе с тем он подчеркнул, что Литва достигла большого прогресса в проведении в жизнь прежних рекомендаций Евросоюза (ЕС).

Во время ярмарки Казюказа – изменения в движении транспорта

Во время ярмарки Казюказа – изменения в движении транспорта
Вильнюсская мэрия напоминает, что 3–5 марта будет проходить ярмарка Казюкаса.

За покупками в Литву едут не рядовые белорусы (51)

За покупками в Литву едут не рядовые белорусы
Белорусы едут в литовские торговые центры за теми товарами, которых у них на родине нет или стоят они там намного дороже, а таможенникам показываю полуметровые чеки, пишет lrt.lt.
Facebook друзья
Rambler's Top100