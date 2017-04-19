В Вильнюсе начинается строительство Центра современного искусства

"Концепция такова, что музей должен быть открытым и интересным. В Вильнюсе немало музеев, в которые заходишь, а там грустно, холодно, ничего нельзя трогать. Другая проблема в том, что люди не умеют бывать в музее, не знают, что в нем делать. Мы уже сейчас начали программу по привлечению интереса, и вместе учимся тому, как сделать музей интересным", - заявил в среду на мероприятии закладки символической строительной капсулы В. Буткус.

По его словам, в музее планируется экспонировать коллекцию современного литовского искусства с 1960 года по сегодняшний день, в ней будут представлены работы художников, фотографов, скульпторов, видеоинсталляции.

Подсчитано, что общая стоимость проекта может составить 15 млн. евро, включая коллекцию произведений искусства стоимостью 4 млн. евро.

Планируется, что здание музея, спроектированное архитектором-деконструктивистом Даниэлем Либескиндом площадью 3,7 кв. м. будет построено к осени 2018 года. Строительство центра будет финансироваться на частные средства Дангуоле и Виктораса Буткусов.