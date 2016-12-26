В Вильнюсе начался показ рождественской сказки 3D

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ru.DELFI.lt
понедельник, 26 декабря 2016 г. 11:51
В первый вечер Рождества на правом фасаде Кафедрального собора в Вильнюсе как на огромном экране вильнюсцы и гости столицы могли увидеть новую уникальную сказку 3D "Звездная карта Софии", созданная специально для этого рождества.
© Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

История была создана творческой группой Miracles. Автор сценария сказки - Повилас Макауслас.

Действующее лицо сказки - девочка София, приглашает зрителей в путешествия по звездному пути, чтобы пережить рождественское чудо: победить внутренние страхи, избавиться от недостатков, вспомнить о ценностях, которые объединяют нас, делиться теплом и добром. Взрослых призывают больше доверять детям и гордиться ими.

В сказке звучит звуковая дорожка электронной музыки со специальными звуковыми эффектами, ее автор - Людас Лазаускас, член дуэта Roe Deers.

Рождественскую сказку можно увидеть каждый вечер с 25 по 29 декабря в 17.00, 18.10 и 20.00 ч.

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