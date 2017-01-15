В Вильнюсе началось наводнение

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 15 января 2017 г. 12:39
В выходные дни в Вильнюсе жители заметили, что Нерис (Вилия) вышла из берегов. Горожане приходят к реке, чтобы взглянуть на необычное явление.
Patvinusi Neris
© DELFI / Orestas Gurevičius

В выходные дни у реки в Вильнюсе можно заметить, что уровень воды в ней поднялся. У жителей это вызвало беспокойство, однако старший специалист отдела гидрологии Литовской гидрометеорологической службы Александрас Каюсис сказал GRYNAS.lt, что изменения наблюдались уже 13 января, а жителям беспокоится не стоит: это обычный природный процесс.

"В пятницу уровень воды в реке поднялся на 18 см. Это из-за ледяных скоплений: подо льдом образуется скопление, оно поднимает уровень воды. Когда вода вымоет эти ледяные подледные наносы, уровень воды спадет", - сказал Каютис.

Он отметил, что такое наблюдается и в окрестностях Каунаса, но это неопасно.

Каютис предлагает не пугаться, а прийти и полюбоваться этим необычным природным явлением.

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