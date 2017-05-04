В Вильнюсе на неопределенный срок закроют ТЦ Rimi на ул. Линкмену

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ru.DELFI.lt
четверг, 4 мая 2017 г. 16:28
В Вильнюсе на неопределенный срок закроют магазин Rimi на ул. Линкмену. Когда магазин будет открыт, решат специалисты администрации Вильнюсской мэрии.
© DELFI / Tomas Vinickas

"В этом здании побывали специалисты подотдела использования построек отдела Администрирования жилья при Департаменте городского хозяйства и транспорта администрации Вильнюсской мэрии, а вчера мы получили документ, в котором указано, что здание невозможно эксплуатировать, пока мэрия не примет другое решение и что необходимо провести экспертизу всего здания, оценить причины деформации конструкций и ее влияние на все конструкции здания", - указала пресс-секретарь Rimi Гедре Бельските.

DELFI напоминает, что магазин был открыт в ноябре прошлого года, а весной закрылся из-за деформации пола.

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