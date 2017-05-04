В Вильнюсе на неопределенный срок закроют ТЦ Rimi на ул. Линкмену

В Вильнюсе на неопределенный срок закроют магазин Rimi на ул. Линкмену. Когда магазин будет открыт, решат специалисты администрации Вильнюсской мэрии.

"В этом здании побывали специалисты подотдела использования построек отдела Администрирования жилья при Департаменте городского хозяйства и транспорта администрации Вильнюсской мэрии, а вчера мы получили документ, в котором указано, что здание невозможно эксплуатировать, пока мэрия не примет другое решение и что необходимо провести экспертизу всего здания, оценить причины деформации конструкций и ее влияние на все конструкции здания", - указала пресс-секретарь Rimi Гедре Бельските.

DELFI напоминает, что магазин был открыт в ноябре прошлого года, а весной закрылся из-за деформации пола.