В Вильнюсе монахи силой закрыли бар: сменили замки и поставили решетки

Работники популярного вильнюсского бара 7 fridays в среду утром пережили шок: в бар вместе с охранниками ворвались монахи, потребовали покинуть помещение, а когда они отказались сделать это, их буквально вынесли из бара.

Сразу же после этого на дверях установили решетки, сменили замки, чтобы работники не могли попасть в помещение.

"Сегодня утром наши работники готовились к рабочему дню, приготовили обед, поскольку днем у нас можно пообедать, кроме того, мы поставляем еду детским дневным лагерям, однако ворвались монахи с охранниками, силой выдворили всех, некоторых вынесли. В баре находились уборщица, повар и несколько официантов, – рассказал владелец и директор бара Арунас Клибас. – Мы вызвали полицию, но монахи предъявили документы, согласно которым они являются владельцами помещения, поэтому полиция отказалась их выставлять".

В помещении находится не только бар, но и гостиница, принадлежащая тому же арендатору. Клибас подчеркнул, что они сдают пять комнат, а жильцы - иностранцы, не могут попасть в свои номера.

Сам бар и гостиница находятся в комплексе Францисканского монастыря, который принадлежит ПУ Vilniaus kultūros ir dvasingumo centras. В марте 2017 года правительство решило передать комплекс монастырю ордена Младших братьев конвентуалов (францисканцев).

"7 fridays" baras © Asmeninis albumas

Клибас сказал, что взял помещение в аренду на 5 лет, договор был заключен в 2016 г., он все еще действителен: "Он подписан с государством, конкретно - с Фондом имущества. Правительство решило вернуть помещение польскому монастырю, мы знали, что нас хотят выселить, мы обжаловали эти действия в суде. Только суд может нас выселить, но суд еще не вынес решение".

Между тем глава ПУ Vilniaus kultūros ir dvasingumo centras Регина Карпович отказалась комментировать сложившуюся ситуацию.

Внутри осталась и выручка за день, большие деньги – тысячи евро, все оборудование, холодильники, плиты, вещи работников.

"У нас 30 работников, мы нормальная компания, а тут остались голодными дети в детских центрах, портятся продукты, все осталось внутри. 30 человек сегодня лишились работы. Мы обратились в полицию, написали заявление", – рассказал он.

По словам Клибаса, на словах с монастырем было достигнуто соглашение, что они останутся в помещении до 1 ноября этого года.

"7 fridays" baras © Asmeninis albumas

"В апреле они прислали нам документ о выселении, мы обратились в суд, но ведь решение суда еще не принято. Есть юридические факторы, есть человеческие, мы по-человечески пытались с ними договориться, поэтому договорились об аренде до 1 ноября, но они нас обманули, привели охранников – и все. И так себя ведет церковь, люди, пропагандирующие духовность", – сказал он.

В комплексе были и другие арендаторы: проводили занятия йогой, уроки игры на гонге, различные кружки, действовала театральная студия MI.

DELFI напоминает, что в марте 2017 года премьер-министр Саулюс Сквернялис встречался с представителем монастыря ордена Младших братьев конвентуалов в Польше священником Мареком-Адамом Деттлаффом и договорился, что монастырь останется открытым для общества, а с арендаторами будут говорить о дальнейшей деятельности, соглашения об аренде не будут расторгаться.