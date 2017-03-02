В Вильнюсе латают появившиеся после зимы на дорогах ямы

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ELTA
четверг, 2 марта 2017 г. 16:27
Вильнюсская мэрия приводит в порядок дороги, на которых после зимы появились ямы и выбоины.
© "Alytaus naujienų" nuotr.

Ямы на дорогах появляются ежегодно ранней весной из-за влаги, частой смены температур. В этом году ремонтные работы старались проводить по ночам, чтобы не образовывались заторы днем.

По данным мэрии, по ночам проводят 50% ремонтных работ. В марте станут проводить еще больше работ.

В прошлом году после зимы в Вильнюсе залатали 800 ям, на это ушло 1000 кв. м асфальта.

В этом году планируют починить в два раза больше ям, только за первых два месяца залатали 900 ям. Починка ямы глубиной 5 см обходится в 66 евро, а в Вильнюсе 2534 улицы.

Аварийные ямы, трещины и другие повреждения дорожного покрытия в этом году залатали на 80 улицах. В первые дни марта планируют залатать и оставшиеся.

Улицы столицы чинят рабочие трех компаний: ЗАО Grinda, Kerista и Gatvių statyba.

В сообщении мэрии напоминают, что пострадавшие из-за ям на дорогах водители, застраховавшие свои автомобили страхованием Kasko, должны обращаться в страховую компанию. Водители, которые застрахованы только обязательным страхованием, должны обращаться в компанию, администрирующую конкретную улицу и в полицию.

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