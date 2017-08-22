В конференции принимают участие экс-президенты Украины и Румынии Виктор Ющенко и Траян Бэсеску, вице-председатель Сената Польши Богдан Борусевич, известный германский политик, европарламентарий Элмар Брок, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и др.

В Вильнюсском университете (ВУ) во вторник проходит международная конференция по вопросам региональной безопасности под патронажем экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса.

В Вильнюсе - конференция по региональной безопасности под патронажем Адамкуса

Бывший омоновец Михайлов пожаловался в ЕСПЧ на Литву Приговорённый к пожизненному заключению по "медининкайскому делу" Константин Михайлов обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Взгляд через окно в Европу: Балтийский регион для Кремля — это частность С российским экономистом и журналистом Дмитрием Травиным DELFI встретился в стенах Европейского университета в Санкт-Петербурге, где он является профессором факультета экономики, в историческом центре города, в здании, известном еще как Малый Мраморный дворец.

Путешествие литовцев на поезде Москва-Владивосток: вместе мы знали каких-нибудь 100 слов Эти летом я – Тадас, и мой брат Мантас, решил поехать в отпуск в необычное место. Мы решили проехать через всю Россию на поезде.

В Вильнюсе - конференция по региональной безопасности под патронажем Адамкуса В Вильнюсском университете (ВУ) во вторник проходит международная конференция по вопросам региональной безопасности под патронажем экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса.

Погода даст ощутить дыхание осени До самого конца недели в Литве сохранится прохладная погода, часто будут идти дожди, усилится ветер. Лето на исходе, придется привыкать к осенней погоде.

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