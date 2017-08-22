В Вильнюсе - конференция по региональной безопасности под патронажем Адамкуса

В Вильнюсском университете (ВУ) во вторник проходит международная конференция по вопросам региональной безопасности под патронажем экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса.
На конференции обсуждается тема будущего Украины, вопросы энергетической безопасности региона, отношения Европы и США.
В конференции принимают участие экс-президенты Украины и Румынии Виктор Ющенко и Траян Бэсеску, вице-председатель Сената Польши Богдан Борусевич, известный германский политик, европарламентарий Элмар Брок, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и др.