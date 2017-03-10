В Вильнюсе из-за легионеллеза объявлена чрезвычайная ситуация

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BNS
пятница, 10 марта 2017 г. 13:19
В Вильнюсе из-за выяснения нескольких случаев легионеллеза в многоквартирных домах была объявлена чрезвычайная ситуация.
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Эту информацию BNS подтвердил заместитель директора администрации Вильнюсской мэрии Арвидас Дарулис.

Национальный центр общественного здоровья получил из лаборатории данные о двух случаев легионеллеза - бактериями была заражена вода в многоквартирных домах на ул. Тускулену, 5, и ул. Ладыгос, 3. Исследуют образцы из еще дома в микрорайоне Лаздинай.

Вильнюсская мэрия сообщает, что 10 марта состоялось заседание – посвященное превенции легионеллеа и ситуации в трех домах где обнаружены эти бактерии (ул. Тускулену, 5, ул. Ладыгос, 3 и ул. Архитекту, 79).

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Для ликвидации бактерий потребуется 24 ч.

Жителей этих трех домов просят использовать холодную воду, а для бытовых нужд греть ее на плите.

Если жители этих домов почувствуют недомогание (повысится температура, появится слабость, кашель, понос), они должны обращаться к семейному врачу.

BNS
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