В Вильнюсе из-за аварии нарушено движение троллейбусов, некоторые троллейбусы меняют свой маршрут.

Компания Вильнюсской мэрии Susisiekimo paslaugos сообщает, что в части Вильнюса нарушено движение троллейбусов, поскольку из-за аварии у кольцевого перекрестка на Тускулену не могли проехать троллейбусы.

"В настоящее время 9, 12, 17, 20 троллейбусы направляют на ул. Калварию, они едут по маршруту 6 троллейбуса. На месте аварии работает полиция.

Около 15 ч. у Жирмунайского моста на дороге в сторону ул.

Жирмуну, была разорвана контактная сеть. Пока специалисты восстанавливают сеть, троллейбусы направляют через мост Шило, на ул. Жирмуну.

"Приносим извинения за неудобства", – сказал специалист Susisiekimo paslaugos по связям с общественностью Томас Шюшкус.