В Вильнюсе для посетителей открывают гору Гедиминаса

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ELTA
пятница, 21 апреля 2017 г. 08:28
Как и прежде, на гору Гедиминаса можно будет подняться с 7 до 23 ч., но сделать это можно не по основной дороге, а по исторической тропе, со стороны реки Вильняле. Основная дорога со стороны Кафедральной площади и Дворца правителей будет закрыта, поскольку проводят работы по приведению в порядок склонов. В замок Гедиминаса в летний сезон можно попасть с 10 до 21 ч.
© DELFI / Domantas Pipas

В мае планируют начать работы по приведению в порядок северного склона горы, поврежденного оползнями. К маю должны завершить работу над техническим проектом. Планируют удались весь нестабильный грунт и заменить его новым, не боящимся мерзлоты, также планируют оборудовать дренаж и засеять склон травой.

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