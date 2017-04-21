В Вильнюсе для посетителей открывают гору Гедиминаса

В мае планируют начать работы по приведению в порядок северного склона горы, поврежденного оползнями. К маю должны завершить работу над техническим проектом. Планируют удались весь нестабильный грунт и заменить его новым, не боящимся мерзлоты, также планируют оборудовать дренаж и засеять склон травой.

Как и прежде, на гору Гедиминаса можно будет подняться с 7 до 23 ч., но сделать это можно не по основной дороге, а по исторической тропе, со стороны реки Вильняле. Основная дорога со стороны Кафедральной площади и Дворца правителей будет закрыта, поскольку проводят работы по приведению в порядок склонов. В замок Гедиминаса в летний сезон можно попасть с 10 до 21 ч.

Исследование показало, почему не все ощущают улучшения состояния экономики "В последние 10 лет 15% самых состоятельных жителей Литвы получали 35–40% всего роста доходов, а 15% самых бедных получали 4–5%", – сказала ученый Вильнюсского университета Екатерина Навицке. По ее словам, это и есть ответ на вопрос, почему люди эмигрируют и почему люди с небольшими доходами не ощущают роста экономики.

Фермеры такой весны не видели 25 лет Литовские фермеры уверяют, что такой весны не было уже 25 лет: из-за ночных заморозков растения "голодают", если не потеплеет, то это скажется на урожае, пишет lrt.lt. Таковы прогнозы председателя Литовского союза фермеров Йонаса Талмантаса. Его слова подтверждает и ученый Института сельского хозяйства Виргиниюс Фейза: "на самом деле весна у нас, какие бывают редко. И я не помню, чтобы так долго по ночам были заморозки, а днем – немного выше нуля".

Германия может на год одолжить Литве Акт независимости от 16-го Февраля Обнаруженное в Дипломатическом архиве Берлина решение от 16 февраля о возрождении независимого государства Германия может на один год одолжить Литве, но не на всё время, отмечает президент Федерального архива Германии Михаэль Холлманн.

У парламента прошла акция, во время которой призывали реабилитировать коноплю В четверг вечером у здания парламента собрались сторонники курения марихуаны, призывавшие реабилитировать коноплю. В числе участников акции, высказывавшихся за употребление марихуаны, были совладельцы столичных кафе Keulė Rūkė и Šiaurės Keulė Доминикас Чечкаускас и Рута Янкаускайте.