В Вильнюсе - День России: песни, еда, флаги и "Катюша"

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 11 июня 2017 г. 17:27
11 июня, накануне отмечаемого в РФ Дня России, в Вильнюсе прошел традиционный праздник российской культуры. Несмотря на то, что перед началом мероприятия шел дождь, уже к часу дня собралось достаточно зрителей, которые заполнили эстраду в парке Вингис.
© DELFI / Orestas Gurevičius

На том, что это праздник культуры российской, а не русской культуры, сделал акцент посол России Александр Удальцов, заметив в своей речи, что Россия - многонациональная страна. Данное мероприятие проводится в Вильнюсе уже пятнадцатый раз.

На подходе к эстраде молодой человек раздавал рекламу проводимого в Беларуси "Славянского базара", можно было приобрести небольшой российский флаг, пахло шашлыками и другой пищей, которая (как и разнообразные напитки) была представлена в избытке.

Также продавались сладости, работы народных умельцев, а желающим раздавали бесплатное мороженое.

Один из мастеров торговал магнитами с изображениями Москвы, карты России, надписями "Я люблю Россию", "Россия" и т.д., выставил и работы, на которых было написано "Крым - 8 чудо света". На вопрос DELFI, не думает ли он, что такие вещи могут привлечь не совсем желательное для него внимание он ответил: "Здесь же нигде не написано, что это Россия. Я думал об этом, поэтому написал просто Крым".

В Вильнюсе - День России: песни, еда, флаги и "Катюша"
© DELFI / Orestas Gurevičius

Закончился дождь и вышло солнце, люди расселись по местам и начался концерт, который должен продлиться до самого вечера. Духовой оркестр вильнюсской гимназии "Сантарос" исполнил знакомые многим пришедшим на праздник композиции, среди которых прозвучала и "Катюша", а также обработки таких песен как "Антошка" (да, правильно, далее следовало "пойдем копать картошку").

На специальном экране транслировалось происходящее среди публики и на сцене, а также рекламировались литовские русскоязычные издания.

Среди пришедших на праздник было множество людей с российскими триколорами, некоторые нарисовали их на щеках. Пришла и молодежь, хотя преимущественно можно было увидеть людей более старшего поколения.

"Культура русская богата и щедра", - звучало из динамиков, а где-то за сценой продавалось пиво и шашлыки.

Во время песни одного из исполнителей девушки в русских и литовских народных костюмах запустили в небо голубей. Белых и серых. На концертной площадке появился известный литовский эстрадный певец Раджи, также ожидалось выступление исполнителя шансона Ильи Ваткина. Организаторы отметили, что в этом году, как это было и раньше, будет специальный подарок от Виктора Успасских. На этот раз, должна выступить экс-участница группы "Стрелки".

В общем и целом атмосфера была спокойной и дружелюбной, звучала не только русская, но и литовская речь. Редко у русскоязычных жителей столицы бывает возможность собраться вместе, встретиться с друзьями и просто поговорить на своем языке.

"В России сейчас дела идут неплохо, - говорил, выступая посол РФ А.Удальцов. - Несмотря на санкции все идет в лучшую сторону. А если у нас будет хорошо, то и вам будет хорошо".

Посол фотографировался с детьми, участниками готовившихся к выступлению коллективов. Во время его выступления зрители эмоционально реагировали на высказывания представителя России, выражая это через аплодисменты.

Кроме российского посла, на сцену вышел и глава белорусского посольства Александр Король, который сказал: "Соседям всегда надо радоваться и желать всего самого доброго".

Гуляния в парке Вингис пройдут сегодня до самого вечера.

День России (до 2002 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР) — 12 июня — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

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