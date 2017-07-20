В Вильнюсе будут больше внимания уделять туристам

Вильнюс мобилизуется и открывает два дополнительных центра обслуживания туристов, подготовлена туринформация на шести языках: все это Вильнюс предпринял из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта. Городские власти хотят, чтобы туристы испытывали как можно меньше неудобств.

Система информирования туристов была реформирована потому, что временное закрытие аэропорта скажется на туристических маршрутах, также возрастет потребность в получении своевременной информации.

Агентство Go Vilnius предприняло меры для того, чтобы приезжающие в город туристы не сталкивались с проблемами – в городе работают волонтеры, часть коллег работает в Каунасе.

"Пусть и временное закрытие аэропорта неизбежно влияет на туризм. Зная об это, мы учли изменения: не только учредили дополнительные центры, но и организовали больше 200 волонтеров, которые помогают ориентироваться в Вильнюсе", - сказала ВРИО директора Go Vilnius Инга Романовскене.

Два дополнительных информационных центра действуют с первого дня закрытия Вильнюсского аэропорта и будут работать до его открытия. Кроме того, недавно был открыт удобный центр на Ратушной площади.

В Каунасском аэропорту открыт уникальный центр, предоставляющий информацию и о Вильнюсе, и о Каунасе, в котором вместе с каунасцами работают вильнюсские коллеги.

В фойе вильнюсской гостиницы Panoramа был открыт информационный центр для туристов. В нем туристы могут получить карты Вильнюса и необходимую информацию.