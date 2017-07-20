В Вильнюсе будут больше внимания уделять туристам

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ru.DELFI.lt
четверг, 20 июля 2017 г. 14:41
Вильнюс мобилизуется и открывает два дополнительных центра обслуживания туристов, подготовлена туринформация на шести языках: все это Вильнюс предпринял из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта. Городские власти хотят, чтобы туристы испытывали как можно меньше неудобств.
Vilnius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Система информирования туристов была реформирована потому, что временное закрытие аэропорта скажется на туристических маршрутах, также возрастет потребность в получении своевременной информации.

Агентство Go Vilnius предприняло меры для того, чтобы приезжающие в город туристы не сталкивались с проблемами – в городе работают волонтеры, часть коллег работает в Каунасе.

"Пусть и временное закрытие аэропорта неизбежно влияет на туризм. Зная об это, мы учли изменения: не только учредили дополнительные центры, но и организовали больше 200 волонтеров, которые помогают ориентироваться в Вильнюсе", - сказала ВРИО директора Go Vilnius Инга Романовскене.

Два дополнительных информационных центра действуют с первого дня закрытия Вильнюсского аэропорта и будут работать до его открытия. Кроме того, недавно был открыт удобный центр на Ратушной площади.

В Каунасском аэропорту открыт уникальный центр, предоставляющий информацию и о Вильнюсе, и о Каунасе, в котором вместе с каунасцами работают вильнюсские коллеги.

В фойе вильнюсской гостиницы Panoramа был открыт информационный центр для туристов. В нем туристы могут получить карты Вильнюса и необходимую информацию.

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