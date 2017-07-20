В Вильнюсе будут больше внимания уделять туристам

Система информирования туристов была реформирована потому, что временное закрытие аэропорта скажется на туристических маршрутах, также возрастет потребность в получении своевременной информации.
Агентство Go Vilnius предприняло меры для того, чтобы приезжающие в город туристы не сталкивались с проблемами – в городе работают волонтеры, часть коллег работает в Каунасе.
"Пусть и временное закрытие аэропорта неизбежно влияет на туризм. Зная об это, мы учли изменения: не только учредили дополнительные центры, но и организовали больше 200 волонтеров, которые помогают ориентироваться в Вильнюсе", - сказала ВРИО директора Go Vilnius Инга Романовскене.
Два дополнительных информационных центра действуют с первого дня закрытия Вильнюсского аэропорта и будут работать до его открытия. Кроме того, недавно был открыт удобный центр на Ратушной площади.
В Каунасском аэропорту открыт уникальный центр, предоставляющий информацию и о Вильнюсе, и о Каунасе, в котором вместе с каунасцами работают вильнюсские коллеги.
В фойе вильнюсской гостиницы Panoramа был открыт информационный центр для туристов. В нем туристы могут получить карты Вильнюса и необходимую информацию.