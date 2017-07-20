В Вильнюсе будет отмечаться годовщина декларации о непризнании США оккупации стран Балтии

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BNS
четверг, 20 июля 2017 г. 09:51
В четверг в Вильнюсе, на площади Вашингтоно (Вашингтонская), состоится праздник, приуроченный к годовщине исторической декларации Самнера Уэллса, которой США не признали оккупацию стран Балтии.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Мероприятие по случаю годовщины исторической декларации С. Уэллса на Площади Вашингтоно уже стало доброй традицией - каждый год мы организуем праздник свободы, которым отдаем дать исторической памяти и благодарим наших союзников за десятилетия сохранения и поддержания надежды на независимую Литву. Сегодня мы гордимся нашей свободой и с радостью говорим "спасибо" тем, кто нас всегда поддерживал", - сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

В четверг, как и каждый год, под музыку в исполнении оркестра ВС Литвы, будут подняты флаги стран Балтии и США, будут исполнены гимны Литвы и США, сообщил МИД.

На площади запланированы и другие праздничные мероприятия.

Декларация была принята тогдашним временно исполняющим обязанности государственного секретаря США С. Уэллсом 23 июля 1940 года. Этой декларацией США официально сообщили миру, что не признают оккупацию Советским Союзом стран Балтии. Это положило начато политике непризнания оккупации Балтийских стран, которой США осуждали предпринятую СССР агрессию и поддерживали стремление Балтии к независимости.

BNS
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