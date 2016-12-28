В Вильнюс прибыл миллионный авиапассажир в этом году

В Вильнюсском аэропорту приветствовали миллионного авиапассажира в этом году. Им стала жительница Хельсинки, которая прилетела в Вильнюс во второй раз, пишет lrt.lt.

Женщину приветствовал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. В подарок она получила еще одну поездку из Хельсинки в Вильнюс и двухдневный отдых в роскошной вильнюсской гостинице.

В миллион входят только те пассажиры, которые летят именно в Вильнюс и остаются в городе как минимум на одну ночь.

Всего за 11 месяцев этого года литовские аэропорты обслужили 4,4 млн. пассажиров.