В Вильнюс прибудут первые граждане Грузии без виз

29 марта в Вильнюсский аэропорт прибудет первый самолет с гражданами Грузии, которым не нужны визы в шенгенской зоне.

Безвизовый режим между ЕС и Грузией вступил в силу 28 марта, а первые авиапассажиры прибудут в Вильнюс на самолете Wizzair из Кутаиси. Прибывших в аэропорту встретят мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, представители МИД Литвы, офиса ЕК в Литве и посол Грузии.

Соглашение о безвизовом режиме с Грузией и Украиной было достигнуто в декбре 2016 года, а все 28 стран ЕС одобрили его в феврале этого года. Граждане Грузии, у которых есть биометрические паспорта, смогут провести в шенгенской зоне до 90 дней.

30 марта в Вильнюс с визитом прибудет президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который символически "испробует" безвизовый режим.