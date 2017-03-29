В Вильнюс прибудут первые граждане Грузии без виз

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ELTA
среда, 29 марта 2017 г. 09:05
29 марта в Вильнюсский аэропорт прибудет первый самолет с гражданами Грузии, которым не нужны визы в шенгенской зоне.
© K.Šatūno nuotr.

Безвизовый режим между ЕС и Грузией вступил в силу 28 марта, а первые авиапассажиры прибудут в Вильнюс на самолете Wizzair из Кутаиси. Прибывших в аэропорту встретят мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, представители МИД Литвы, офиса ЕК в Литве и посол Грузии.

Соглашение о безвизовом режиме с Грузией и Украиной было достигнуто в декбре 2016 года, а все 28 стран ЕС одобрили его в феврале этого года. Граждане Грузии, у которых есть биометрические паспорта, смогут провести в шенгенской зоне до 90 дней.

30 марта в Вильнюс с визитом прибудет президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который символически "испробует" безвизовый режим.

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