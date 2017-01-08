В Венгрии скончался известный литовский путешественник Нормантас

В субботу ночью в Венгрии после тяжелой болезни скончался известный литовский путешественник и фотограф Паулюс Нормантас.

Эту новость DELFI подтвердил академик Антанас Андрияускас. По его словам, П.Нормантас сильно болел и находился под присмотром медиков, ему сделали несколько сложных операций.

"П.Нормантас был одним из крупнейших летописцев культуры Тибета и Востока мирового масштаба - это не рядовая личность, только в Литве многие этого не понимают", - сказал А.Андрияускас.

П.Нормантас родился в Акмянском районе, в 1982 году женился на гражданке Венгрии и через год поселился в Венгрии, однако в 1986 году он развелся в женой. Путешественник и фотограф жил в венгерском городе Ньиредьхаз.

Он принимал участие в нескольких экспедициях по Тибету, Гималаям, Индии, Тайланду, Мьянмару, Бутану и другим странам.

В Википедии сообщается, что П.Нормантас является автором множества фотоальбомов, календарей, он писал хайку, которые публиковались в международном журнале. В Вильнюсе, на ул.Малуну он намеревался создать музей сакрального искусства Тибета.

С 1983 года П.Нормантас был членом Союза фотографов Литвы, с 1986 года - членом Союза фотографов Венгрии, с 1995 года - член Союза журналистов и Международного союза журналистов.

П.Нормантас был удостоен множества наград в Венгрии, в 1999 году ему был вручен Орден Гедиминаса пятой степени. В 2004 году его наградили крупным призом Ассоциации художников Венгрии, в 2006 году он получил крупный приз Союза фотографов Венгрии, в 2006 - Крест рыцаря Венгерской республики.

В 2007 году П.Нормантас был удостоен премии правительственной премии в области культуры и искусства, в 2008 году ему вручили медаль Союза журналистов Литвы и золотую звезду LATGA-A.