В Варенском районе создают учебный орнитологический центр

Министерство охраны окружающей среды сообщает, что дирекция Дзукийского национального парка и Чепкяляйского государственного природного резервата создает специальный центр для орнитологического туризма, люди смогут приезжать сюда для наблюдения за птицами. Директор Дзукийского национального парка и Чепкяляйского государственного природного резервата Эймутис Гуделявичюс надеется, что этот центр откроется через год. Он появится недалеко от Мяркине, около озера Девичьи глазки (Мергелес акялес), в здании, принадлежащем резервату. В центре посетители смогут познакомиться с характерными для Дзукии птицами. Кроме того, оборудуют места для наблюдения за птицами на обоих берегах Немана, приведут в порядок два острова, на которых гнездятся редкие в Литве речные крачки, множество птиц семейства бекасовых. Люди, которые будут наблюдать за птицами, по словам Гуделявичюса, никак на жизнь пернатых не повлияют, поскольку большая часть птиц находится на островах, люди будут наблюдать за ними с размещенных на берегах пунктов. Между людьми и птицами будет река. Капитальный ремонт здания, оборудование мест для наблюдения и кемпинга обойдутся в больше чем 200 000 евро. Средства планируют получить из фондов ЕС.

