В Украине представят возможность обучения в литовских вузах

7 апреля в Киеве пройдет выставка, посвященная высшему образованию в Литве "Учись в Литве", на ней представят 16 вузов.

Представитель отдела коммуникации Фонда по обмену в сфере образования Юргита Яцовскене сказала, что Литва надеется привлечь способных студентов. Министерство науки и образования предусмотрело выплату стипендий для 40 студентов-украинцев, которые будут учиться в магистратуре в Литве.

"Уже второй год в рамках программы выделяют значительную квоту для Украины. Раньше квот было меньше, в большом конкурсе побеждали лучшие, но на страну выделено не 5, а 40 мест, надо постараться, чтобы конкурс был большим, чтобы приехали самые способные, ввели мотивационное письмо, чтобы на самом деле приехали те, кто хочет учиться. Это оплачиваемое обучение: они получают и скидку на оплату, и стипендию", – сказала BNS Яцовскене.

Всего в рамках этой программы предусмотрено 70 государственных стипендий, на которые могут претендовать студенты-иностранцы, которые должны подать заявки до 10 мая.

На данный момент в Литве учатся 4800 иностранцев, 344 из них – граждане Украины.