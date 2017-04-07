В Украине представят возможность обучения в литовских вузах

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ru.DELFI.lt
пятница, 7 апреля 2017 г. 08:12
7 апреля в Киеве пройдет выставка, посвященная высшему образованию в Литве "Учись в Литве", на ней представят 16 вузов.
© Autoriaus nuotr.

Представитель отдела коммуникации Фонда по обмену в сфере образования Юргита Яцовскене сказала, что Литва надеется привлечь способных студентов. Министерство науки и образования предусмотрело выплату стипендий для 40 студентов-украинцев, которые будут учиться в магистратуре в Литве.

"Уже второй год в рамках программы выделяют значительную квоту для Украины. Раньше квот было меньше, в большом конкурсе побеждали лучшие, но на страну выделено не 5, а 40 мест, надо постараться, чтобы конкурс был большим, чтобы приехали самые способные, ввели мотивационное письмо, чтобы на самом деле приехали те, кто хочет учиться. Это оплачиваемое обучение: они получают и скидку на оплату, и стипендию", – сказала BNS Яцовскене.

Всего в рамках этой программы предусмотрено 70 государственных стипендий, на которые могут претендовать студенты-иностранцы, которые должны подать заявки до 10 мая.

На данный момент в Литве учатся 4800 иностранцев, 344 из них – граждане Украины.

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