В Тракайском районе начинается "Снежная встреча" экспертов по безопасности

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BNS
четверг, 12 января 2017 г. 10:36
В четверг в Тракайском районе Литвы эксперты в вопросах политики безопасности собираются на традиционную неформальную "Снежную встречу", на которой планируется обсудить ситуацию после выборов президента США и угрозу, которую представляет Россия.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

В этом году во встрече примут участие министры иностранных дел Балтийских стран и Грузии, заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер, бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал запаса Филипп Бридлав.

"Снежные встречи" проходят за закрытыми дверями. Это будет десятая подобная встреча.

В этом году в основном планируется обсудить возможную внешнюю политику Дональда Трампа, выход британцев из Евросоюза, растущий на Западе экстремизм и популизм.

BNS
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