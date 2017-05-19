В Тракайском районе был замечен бурый медведь

15 мая, рано утром, лектор Литовского эдукологического университета Рената Мацкявичене и член Литовского орнитологического общества Мариёнас Мацкявичюс во время наблюдения за птицами (мониторинга) в Тракайском районе заметили редкого в Литве гостя – бурого медведя (Ursus arctos), который занесен в Красную книгу, пишет lrt.lt.

Мацкявичене уже в течение нескольких лет наблюдает за птицами, собирая материалы для докторской диссертации. Орнитологи сделали необходимые записи, какое-то время слушали пение птиц, наблюдали за косулями в полях, а около 10 ч. заметили на лесной опушке орлана – он взмыл в воздух, неся в когтях какою-то птицу. Мацкявичюс отправился к тому месту, чтобы осмотреть остатки добычи орлана. В 130 м от него из Инклеришкяйского леса через речушку Цирвия перешел крупный зверь – бурый медведь.

"Он вышел из речушки и направился в открытое поле, стряхнув воду со своей намокшей шерсти, зверь оглянулся, вероятно, почуяв запах человека, и бросился бежать в сторону Памеркяйского леса через открытое поле. Переплыв реку Меркис, медведь скрылся в лесной чаще", – рассказала Мацкявичене.

Медведи в Литве встречаются крайне редко, они иногда забредают на территорию Литвы из других стран. У Мацкявичене был с собой фотоаппарат, она его сфотографировала. К сожалению, следы зверя на торфяной почве отпечатались неотчетливо.

Специалисты последовали по следам зверя и выяснили, что он на берегу реки ел сочную сныть (Aegopodium podagraria). К сожалению, дальше следы потерялись, поскольку медведь ушел в густой ельник.



6 лет назад (в 2011 г.) на Лаворишкском КПП пограничники зафиксировали следы медведя, идущие из Беларуси в Литву. Ученые подтвердили, что это были следы медведя. 15 лет назад медведя видели в окрестностях Вильнюса, на Неменчинском шоссе.