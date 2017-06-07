В Тракай собрались литовские, русские и польские школьники

6–7 июня в Тракай проходит творческий лагерь проекта «Мы — вместе», в котором принимают участие более 60 самых активных учеников-участников проекта и 15 учителей из Клайпеды, Паневежиса, Шальчининкай, Вильнюса, Висагинаса и Тракай.

Цель данного проекта — поощрение сотрудничества между литовскими школами и школами национальных меньшинств.

Во время проведения лагеря ученики и учителя примут участие в дискуссии с президентом института свободного рынка Жильвинасом Шиленасом, встретятся с поэтом прозаиком Юлюсом Жекасом, а также с историком, проректором университета эдукологии Литвы Айвасом Рагаускасом. Участники обсудят реализованные и планируемые мероприятия проекта, будут участвовать в экскурсиях и эдукационных программах.

Лагерь открыла директор Департамента по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики Вида Монтвидайте.

«Одна из основных функций Департамента по делам национальных меньшинств — реализация и координирование средств, направленных на усиление и углубление межнационального диалога. Поэтому по инициативе департамента стали поощряться проекты сотрудничества между школами. Замечательный пример такой инициативы — проект «Мы — вместе», цель которого — стимулировать сотрудничество между учениками школ разных культур и усиливать интеграцию национальных меньшинств в литовское общество», — говорит В. Монтвидайте.

Финансируемый Департаментом по делам национальных меньшинств проект «Мы — вместе» проходит в юго-восточной Литве: Вильнюсском, Тракайском, Шальчининкайском и Швенчёнском районах, а также в Вильнюсе. Кроме того, к участию в нём привлечены образовательные учреждения Висагинаса и Клайпеды. Цель проекта — сблизить национальные общины через совместную деятельность учеников. Условие участия в проекте — школа национального меньшинства должна вовлечь в проект ближайшее образовательное учреждение, преподавание в котором проводится на государственном языке.

В проекте участвует 15 школ национальных меньшинств и 15 литовских школ. Реализацию и развитие проекта помогают обеспечивать 30 педагогов. Всего в проекте участвует более 420 человек, а советы школ, участвующих в проекте, инициируя гражданские акции и проводя прочие культурные мероприятия, вовлекают около 3 000 учеников.