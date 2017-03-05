В связываемой с именем Борисова "крепости" - вновь оживление

В "крепости", которую связывают с именем бизнесмена Юрия Борисова, вновь оживление. Прошло уже восемь месяцев, в ходе которых должны были снести несколько самовольно возведенных на территории построек, однако за это время ничего сделано не было. Теперь начнутся судебные тяжбы.

DELFI уже не раз писал о том, что эта территория находится в поле зрения чиновников уже почти год. Многие это место с иронией называют "государством в государстве". Там есть посадочная полоса для самолетов, площадка для посадки вертолетов, множество различных зданий, государственные учреждения установили, что на территории есть нелегальные постройки.

Также там были проведены геофизические исследования, была обнаружена подземная постройка 309 метров в длину и 3 метра в ширину. Подозревают, что это стрельбище.

Официально имуществом владеет доверенное лицо Борисова

Сначала имуществом в Тракайском районе владели Ю.Борисов и его супруга Ирина Борисова. Однако сейчас оно принадлежит компании Geovika. Но все же есть те, кто полагает, что имущество осталось в руках бизнесмена. Geovika была основана в начале 2012 года, ей стала руководить доверенное лицо Ю.Борисова, директор департамента права компании Avia Baltika Юрате Вайниконене. Она до сих пор владеет компанией.

По данным Центра регистра, с 2014 года компания Geovika имеет единственного, зарегистрированного в Нидерландах акционера, это небольшая компания Dovecote Investments BV, которая, согласно сообщениям зарубежных порталов, имеет менее 10 сотрудников и одного акционера. В 2013 году единственным акционером компании ЗАО Geovika был Ю.Борисов.

Нелегальные постройки уже должны были снести

После расследования DELFI о имуществе скандально известного бизнесмена в Тракайском районе, Государственная инспекция по планированию территорий и строительству (ГИПТС) провела несколько проверок территории в 150 га, куда входят два озера и большой лесной массив.

Инспекция обнаружила нелегальные постройки: одно самовольно построенное здание и незаконно установленный навес на охраняемой линии озера. В связи с этим был составлен акт о самовольном строительстве и указание ЗАО Geovika снести строение.

Также потребовали снести и навес. Постройки сначала должны были снести до 26 ноября 2016 года, позже срок был продлен до 26 февраля 2017 года. Сейчас все сроки уже вышли, однако постройки продолжают стоять на месте.

Начались судебные тяжбы, участки арестованы

Представитель ГИПТС Вида Алюконене подтвердила DELFI, что указание не выполнено. Владеющая имуществом компания обратилась в суд, чтобы срок был продлен. Кроме того, в связи с разводом с супругой Ириной Борисов часть имущества арестована по решению суда.

Владельцы имущества просят продлить срок, поскольку пока участки арестованы, по их словам, они не могут выполнить указание. ЗАО Geovika 21 февраля подала в Вильнюсский окружной административный суд просьбу, ответчиком указана ГИПТС, продлить срок выполнения обязательного указания на 6 месяцев, включая день, когда будет аннулирован арест предназначенной для лесоводства земли 6,8376 га и 0,2478 га другой земли", - комментировала В.Алюконене.

Пока неясно, какое решение примет суд.

Позже придется снести и подземный тир

Более того, кроме уже описанных выше нелегальных построек, ГИПТС официально подтвердила, что в ходе проверки территории под землей было обнаружено построенное без разрешения подземное сооружение.

Хотя сейчас Ю.Борисов официально не владеет территорией в Тракайском районе, обязательное указание снести подземное сооружение составлено не в отношении владеющей имуществом компании, а самого Ю.Борисова: "Поскольку ЗАО Geovika отрицает наличие такой постройки, принято решение акт о самовольном строительстве составить согласно имеющимся данным о вероятном строителе сооружения Ю.Борисове. Дальнейшие действия будут осуществляться в порядке, установленном законодательными актами. Срок выполнения обязательного указания снести самовольные постройки - май 2017 года".

Забор также был возведен незаконно

DELFI напоминает, что в обнесенную забором территорию в 150 га в Тракайском районе входят два озера и лет, хотя, согласно закону, частные леса запрещено обносить забором, равно как и берег озер должен быть доступным для людей, самоуправление Тракайского района в 2009 года разрешило обнести территорию забором, поскольку в ней должны были содержать диких животных.

Тем не менее расследование DELFI показало, что никаких диких животных на территории не содержалось и ни приородохрана, ни агентство по охране окружающей среды не выдавало разрешения содержать диких животных, что обязательно. Так что два озера и лес были обнесены забором незаконно. Служба государственных лесов обратилась к самоуправлению Тракайского района в связи с аннулированием разрешения обнести территорию забором. Все учреждения признали, что забор установлен незаконно.

После скандала получил разрешение держать зверей

После расследования DELFI и скандала, связанного с установкой незаконного забора (DELFI выяснил, что никакого разрешения держать диких зверей ни Ю.Борисов, ни ЗАО Geovika не получали) компания в июле его получило.

Хотя бывшие рядом с территорией журналисты DELFI никаких зверей на участке не увидели, сейчас чиновники не могут убрать забор.

"Сообщаем, что для аннулирования указа директора администрации самоуправления Тракайского района 2009 года, который разрешил ограничить доступ физических лиц к земельным участкам нет основания. Агентство по охране окружающей среды 8 июля 2016 года выдало ЗАО Geovika три разрешения на содержание диких животных", - говорится в письме директора администрации самоуправления Тракайского района Йонаса Лесиса.