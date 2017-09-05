По данным Государственной службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), работы по надзору за ЛЭП на пропускном пункте Кибартай-Чернышевское будут проводиться в понедельник, 11-ого сентября, с 10 до 14 часов.

В это же время в среду, 13 сентября, временно будет закрыт пунк Рамонишкес-Пограничный.

В следующий четверг, 14-ого сентября, с 10 до 14 часов проверки лиц и транспортных средств не будут осуществляться на КПП Панямуне-Советск, а 19-ого сентября на четыре часа будет закрыт контрольно-пропускной пункт Нида-Морское.

Такие плановые работы технадзора проводятся в Калининградской области ежегодно. Движение по этим же причинам останавливается и на российских КПП на границе с Польшей.