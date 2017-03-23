В связи с алкоголем ждет еще больше ограничений и штрафов

Несколько недель назад Минздрав зарегистрировал проект постановления правительства, в котором формируется позиция в отношении большинства законов, регламентирующих, связанные с алкоголем действия.

К примеру, предлагают "полностью запретить рекламу алкоголя", дополнить существующие установки пунктом, что рекламой считается и название на этикетках, их упоминание в меню заведений общепита, а также записи "Торгуем", "Продаем" в магазинах.

"Предлагают запретить в небольших торговых точках продажу алкоголя в понедельник-субботу до 10 ч. утра и с 20 ч. вечера, а в воскресенье до 10 ч. и с 15 ч.", – сказано в проекте.

В заведениях общепита также предлагают разрешать продажу алкоголя только с 10 до 20 ч. Правда, исключение будет сделано для разливных напитков и только в случае их употребления на месте (на вынос торговать запрещается).

Предлагают совершенствовать и такой запрет: физическим лицам запрещается перевозить и держать в общественном месте алкоголь в открытой таре.

Также остается в силе предложение, чтобы ограничить продажу алкоголя лицам до 20 лет. За такое нарушение грозят штрафы до 280 евро.

В вопросе специализированных магазинов и дальнейшего повышения акцизов правительство предлагает не спешить – нужно посмотреть, какое воздействие будет иметь мартовское повышение акцизов.

Президент Литовской бизнес конфедерации Валдас Суткус сказал, что ознакомился с предложениями министерства.

"Что, по нашему мнению, нехорошо или несправедливо с этим проектом. Бизнес сейчас запуган, поскольку до конца неясно, какие меры будут применяться и что выберут.

Лично я не сомневаюсь, что надо снижать масштабы употребления алкоголя. Но хотелось бы видеть систему мер, общность, как ее представляет Минздрав, правительство или парламентский комитет. Ну, чтобы можно было обсуждать. Ведь есть много разных способов регулирования начиная с рекламы, заканчивая рабочим временем. Трудно сказать, какой результат принесет эта смесь", – сказал глава конфедерации.

По словам представителей бизнеса, в письме инициаторам предлагают провести комплексный анализ ситуации, моделировать возможное влияние.

По его словам, сами психиатры, лечащие болезни зависимости, говорят, что сильное ограничение доступности без альтернативы, без программ социализации, психологической помощи, проблемно: "Это сложная проблема, она не решается комплексно, решается скачками – давайте попробуем это или то".

Суткус сказал, что одобряет предложение в связи с продажей алкоголя только по платежным картам. По его мнению это снизит доступность алкоголя, снизит риск, что его купят несовершеннолетние.