В суде Дактарас проиграл дело – прокуроры торжествуют

ru.DELFI.lt
пятница, 4 августа 2017 г. 15:51
Осужденный на пожизненное заключение главарь каунасской банды "дактарасов" Хенрикас дактарас по-прежнему будет отбывать наказание в Лукишкской тюрьме в самых суровых условиях.
Henrikas Daktaras ir prokuroras Marius Zupkauskas
© DELFI / Karolina Pansevič

Вильнюсский окружной суд вынес окончательный приговор, который обжалованию не подлежит.

Коллегия судей объявила, что пока есть большой риск, что Дактарас может совершить еще одно преступление, если его переведут в колонию с менее строги режимом.

По данным суда, несмотря на то, что за проведенное за решеткой время Дактарас 4 раза получал положительную оценку, он все же получал и дисциплинарное взыскание.

"Очевидно, что осужденный понял, насколько важно хорошо себя вести во время отбывания срока заключения, что это имеет влияние на юридический исход дела о смягчении условий отбывания наказания, поэтому по мере приближения 10 летнего срока пребывания в тюрьме, он начал участвовать в различных программах социальной реабилитации", – сказала судья Айнора-Корнелия Мацявичене, отметив, что нет оснований полагать, что Дактарас на самом деле изменил отношение к своим незаконным действиям.

Приняв решение не смягчать условия Дактарасу, судьи напомнили о совершенных им преступлениях.

"Преступления, совершенные Дактарасом, отмечены цинизмом, насилием, они привели к непоправимым последствиям, – подчеркнула Мацявичене. – Он - бывший лидер преступной группировки и единственный ее глава, совершал преступления в корыстных целях и с целью сохранения своего авторитета в преступном мире".

Такое решение суда опечалило супругу Дактараса Рамуте Дактарене, которая в Лукишкской тюрьме не может встречаться с супругом наедине.

Дактарас сможет подать еще одну заявку о смягчении режима через 6 месяцев.

Напомним, что Дактарас уже практически был уверен в том, что его переведут в Правенишкскую тюрьму, поскольку в конце июля суд низшей инстанции принял такое решение, а прокуроры этому не противились. Однако позже прокуроры передумали и подали апелляцию.

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