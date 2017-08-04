В суде Дактарас проиграл дело – прокуроры торжествуют

Осужденный на пожизненное заключение главарь каунасской банды "дактарасов" Хенрикас дактарас по-прежнему будет отбывать наказание в Лукишкской тюрьме в самых суровых условиях.

Вильнюсский окружной суд вынес окончательный приговор, который обжалованию не подлежит.

Коллегия судей объявила, что пока есть большой риск, что Дактарас может совершить еще одно преступление, если его переведут в колонию с менее строги режимом.

По данным суда, несмотря на то, что за проведенное за решеткой время Дактарас 4 раза получал положительную оценку, он все же получал и дисциплинарное взыскание.

"Очевидно, что осужденный понял, насколько важно хорошо себя вести во время отбывания срока заключения, что это имеет влияние на юридический исход дела о смягчении условий отбывания наказания, поэтому по мере приближения 10 летнего срока пребывания в тюрьме, он начал участвовать в различных программах социальной реабилитации", – сказала судья Айнора-Корнелия Мацявичене, отметив, что нет оснований полагать, что Дактарас на самом деле изменил отношение к своим незаконным действиям.

Приняв решение не смягчать условия Дактарасу, судьи напомнили о совершенных им преступлениях.

"Преступления, совершенные Дактарасом, отмечены цинизмом, насилием, они привели к непоправимым последствиям, – подчеркнула Мацявичене. – Он - бывший лидер преступной группировки и единственный ее глава, совершал преступления в корыстных целях и с целью сохранения своего авторитета в преступном мире".

Такое решение суда опечалило супругу Дактараса Рамуте Дактарене, которая в Лукишкской тюрьме не может встречаться с супругом наедине.

Дактарас сможет подать еще одну заявку о смягчении режима через 6 месяцев.

Напомним, что Дактарас уже практически был уверен в том, что его переведут в Правенишкскую тюрьму, поскольку в конце июля суд низшей инстанции принял такое решение, а прокуроры этому не противились. Однако позже прокуроры передумали и подали апелляцию.