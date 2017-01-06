В субботу ощущаемая температура составит -33 градуса

Перед небольшим потеплением ожидается лютая стужа. Особенно холодно будет в восточных регионах, где ощущаемая температура будет ниже –30 градусов.

К примеру, в окрестностях Шальчининкай ощущаемая температура составит -33 градуса. Однако в субботу днем во многих районах ожидаются перемены: будет облачно, мороз спадет. В воскресенье холоднее всего будет в восточной части Литвы, в других районах погода будет мягче.

В субботу после лютой стужи ночью местами увеличится облачность. В Вильнюсе большую часть дня будет ясно, ночью –25–23, ощущаемая температура –30 градусов. Днем будет –22–20 градусов. В Каунасе ночью и утром небо будет ясным, будет –19–16 градусов. Во второй половине дня станет облачно, мороз немного уменьшится, будет –13–12 градусов. В Шяуляй ночью –23–18 градусов, днем будет пасмурно, –15 градусов, а к вечеру пойдет снег. На взморье будет облачно и снег. Ночью –12–10, утром до –5, а днем всего –2 градуса.

В воскресенье во многих районах будет облачно, снег. В Вильнюсе в первой половине дня ожидаются прояснения, –20–18 градусов. Днем будет пасмурно, небольшой снег. Понемногу мороз пойдет на убыль: днем будет –12-8. В Каунасе ночью ясно, –14-12 градусов. Днем будет облачно, –9–7 градусов. В Шяуляй облачно, небольшой снег, ночью и утром –8, днем –6–4 градусов. На взморье всего 0-1 градус. Весь день будет пасмурно, снег.

В ночь на пятницу в Литве в связи с сильными морозами медикам пришлось спасать одного замерзшего человека, а спасатели вытаскивали автомобиль, слетевший в кювет.

По данным Департамента противопожарной безопасности и спасения, в пятницу утром поступило сообщение, что в деревне Калеснинкай Алитусского района слетел в кювет автомобиль, в котором находился ребенок.

В Каунасе медики оказали помощь одному замерзшему.

Дорожные службы предупреждают, что в пятницу на дорогах образовались скользкие участки, поэтому советуют не торопиться и избегать внезапных маневров.

Метеорологи прогнозируют, что сильные морозы в Литве сохранятся и в выходные дни, позднее станет немного теплее.